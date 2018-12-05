Экономика заемщика

Часто бывает, что своих денег не хватает на что-то очень нужное. Тогда люди могут обратиться в банк за кредитом. Цена вопроса тут разная. Сейчас ставки составляют от 12 до 27% в зависимости от срока и суммы кредита.

Как сэкономить на платежах? Можно поискать банки с более низкими ставками. Обычно крупные кредитные организации относятся к заемщикам лояльнее. Также хорошие условия предоставляют уже действующим клиентам – людям, которые брали кредит в этом банке, получают в нем зарплату или пенсию, являются его вкладчиками. Как вариант – следить за акциями: иногда банки снижают ставки на определенный период времени.

А есть еще необычные опции, которые предусматривают возврат денег заемщику в конце срока кредитования. Такая услуга –«Гарантированная ставка» – действует в Почта Банке.

Работает это следующим образом. Вы подаете заявку на кредит (дистанционно или в офисе). Получить можно сумму до 1 млн руб. на срок от 1 года до 5 лет по ставке от 12,9% и выше. Размер процентов определяется на основании правил принятия кредитных решений, установленных в банке. После одобрения заявки подключаете услугу «Гарантированная ставка». Это стоит, в зависимости от размера ставки по кредиту, от 2,9 до 7,9% от размера кредита. Если потом будете платить без просрочек в течение 12 месяцев и не погасите долг досрочно, то после последнего платежа размер процентов пересчитают по ставке 10,9% и разницу вам вернут.

Рассмотрим, как все происходит, на конкретном примере. Например, вы решили сделать ремонт и взяли в банке 700 тыс. руб. на 5 лет по ставке 14,9%. Подключили «Гарантированную ставку». Эта услуга стоит 20 300 руб. Потом каждый месяц платите 17 тыс. руб. В конце срока ПАО «Почта Банк» делает перерасчет по ставке 10,9% и возвращает на ваш счет 81,9 тыс. руб.

Неплохая экономия! На эти деньги можно купить мебель, съездить отдохнуть или просто положить их на депозит – пусть капают проценты.

За все время Почта Банк вернул 198 тыс. заемщикам около 4 млрд руб.