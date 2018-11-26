Ростовская область в будущем году удвоит финансирование капремонта дорог в трех основных агломерациях

Донской регион в 2019 году вдвое увеличит ассигнования на выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в ходе форума «Транспорт России», который состоялся в Москве, объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

-В текущем году на реализацию этого проекта было направлено 1,6 млрд рублей, за счет которых были отремонтированы 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км — и доля дорог в нормативном состоянии выросла с 56 до 65 процентов, - пояснил глава донского региона. - В новом году на «Безопасные и качественные автодороги» мы выделим уже 3,3 млрд рублей.

Собственно, в том, что так серьезно вырастут масштабы действия программы, ставшей новым национальным проектом, удивительного ничего нет: во-первых, планы стоят, на самом деле, очень серьезные, во-вторых, Ростовская область оказалась среди наиболее активных участников этого федерального проекта (в него изначально, напомним, были включены 36 регионов страны) с самого его старта.

В 2017-м на реализацию госпрограммы было направлено 2,4 млрд рублей (половина из них половина — это трансфер из федерального бюджета), за счет которых удалось привести в порядок свыше ста дорожных объектов региональной и муниципальной собственности общей протяженностью в полторы сотни километров. Понятное, что, с учетом самой активной фазы подготовки к ЧМ-2018 (пять матчей главного турнира планеты прошли на «Ростов-Арене»), основная сумма средств была направлена на ремонт дорог Ростова-на-Дону - то есть, «ядра агломерации».

В текущем году на «Безопасные и качественные дороги» выделили уже упомянутые 1,6 млрд рублей, охватив, помимо самого Ростова-на-Дону, еще десять муниципалитетов: это - 66 дорог местного значения (более 100 км) и 19 участков региональных трасс (в сумме 43,3 км). Плюс, уже в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации, были завершены работы на десяти крупных магистралях федерального значения.

Дальше, что называется, больше — во всех смыслах. В облправительстве на будущий год решили сосредоточиться уже на трех крупнейших агломерациях — Ростовской, Шахтинской и Таганрогской.

Что, в общем-то, тоже вполне объяснимо: в первой из них, центром которой является сама южная столица, например, проживает свыше 2,5 млн человек — иначе говоря, 60 процентов населения всей Ростовской области. И дорожная инфраструктура этой агломерации включает в себя магистральные дороги Ростова-на-Дону, как ее «ядра», а также трассы общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, которые обеспечивают взаимосвязь «ядра» с прилегающими территориями в пределах 100 км окрест.

Общая же протяженность автодорог агломерации, на которые приходится основная транспортная нагрузка, составляет без малого 2,3 тысячи километров, но это - всего 6,5 процента от общей протяженности дорог Ростовской области в целом. Поэтому-то и не удивительно, что по нагрузке на сеть Ростовская агломерация находится на 3-м месте после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2019-м там планируется привести в порядок более 30 км региональных дорог и 31,7 км местных дорог, плюс сделать капремонт в 15,5 км дорог в 7 муниципалитетах.

Вторая по протяженности - Шахтинская агломерация — это еще 1,1 тысячи км в семи муниципалитетах (план на будущий год — 3 км региональных, 16,2 муниципальных дорог), а в третью - Таганрогскую - включены помимо самого «ядра» еще два района, общая протяженность дорог там 501,6 км (соответственно, на новый 12-месячный цикл, 14,5 км региональных и 11,6 км дорог местного значения).