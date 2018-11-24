Евгения Медведева: "Выступила сегодня хорошо, но все же разочарована"

В пятницу, 23 ноября, во французском Гренобле стартовали соревнования в женском одиночном катании. Эти соревнования - последний шанс для спортсменок отобраться в финал серии турниров Гран-При. В первую очередь для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

По итогам своего выступления она набрала 67,55 балла и заняла третью позицию, пропустив вперед двух японок. В своем прокате Женя допустила две ошибки, которые позволили соперницам обойти ее. Победила Маи Михара - 67,95 балла, а второе место у Рики Кихиры - 67,64 балла.

- Короткая программа сегодня была лучше, чем на Skate Canada, но я все еще разочарована своим выступлением. Однако же я чувствую себя более живой, чем после короткой программы на турнире Skate Canada. Сейчас пока я на третьем месте, но у меня есть возможность сражаться, - заявила Евгения Медведева после выступлений во Франции.

В субботу, 24 ноября, фигуристки представят произвольную программу. Евгении Медведевой необходимо точно выиграть Гран-При во Франции, дабы пройти в финал. Туда уже точно пробились две россиянки - Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

В свою очередь, 25 ноября, в воскресенье, завершится этап Гран-При показательными выступлениями.