Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу

Главный матч на выходных в чемпионате Испании - битва в Мадриде "Атлетико" и "Барселоны", которая лидирует в испанском первенстве. Нынешний сезон богат на неожиданные сюрпризы, поэтому не ясно до конца кто же победит в этой встрече. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Атлетико - Барселона 24 ноября 2018.

Трансляция матча Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

Трансляция матча Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года пройдет на сайте KP.RU в 22:30 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года.

Статистика личных встреч Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

"Атлетико" и "Барселона" играли между собой 162 раза. 73 победы на счету каталонцев, 39 раз встречи завершались вничью, а еще 50 поединков выиграл "Атлетико". Последняя победа мадридцев - 14 февраля 2010 года со счетом 2:1 на поле "Висенте Кальдерон".

Прогнозы на матч Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

"Барселону" называют номинальным фаворитом поединка против "Атлетико".