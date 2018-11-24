2018-11-24T08:43:07+03:00
Спорт

Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу

Футбол, матч Атлетико - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата Испании [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Атлетико" сыграет против "Барселоны"."Атлетико" сыграет против "Барселоны".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главный матч на выходных в чемпионате Испании - битва в Мадриде "Атлетико" и "Барселоны", которая лидирует в испанском первенстве. Нынешний сезон богат на неожиданные сюрпризы, поэтому не ясно до конца кто же победит в этой встрече. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Атлетико - Барселона 24 ноября 2018.

Трансляция матча Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

Трансляция матча Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года пройдет на сайте KP.RU в 22:30 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года.

Статистика личных встреч Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

"Атлетико" и "Барселона" играли между собой 162 раза. 73 победы на счету каталонцев, 39 раз встречи завершались вничью, а еще 50 поединков выиграл "Атлетико". Последняя победа мадридцев - 14 февраля 2010 года со счетом 2:1 на поле "Висенте Кальдерон".

Прогнозы на матч Атлетико - Барселона 24 ноября 2018

"Барселону" называют номинальным фаворитом поединка против "Атлетико".

Футбол .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
РПЦ: Решение Киева по об отмене передачи Почаевской лавры канонической УПЦ предвещает гонения
Рогозин: Россия и США начали подготовку экипажей к работе на лунной орбите
Экс-глава Рено-Ниссан Карлос Гон планировал получить $70 млн выходного пособия
Пассажирский паром протаранил набережную в Сан-Франциско: два человека пострадали
Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России
Трамп опроверг слухи о своем разочаровании работой главы Минфина США
Стрельба во Флориде: Погибли два человека
Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной Кореи
«Попрошайничество и унижение»: Депутат Рады прокомментировал проект украинского бюджета на 2019 год
Погода в Москве 24 ноября: Облачно, местами небольшой снег и гололедица
Не менее двух человек погибли в результате взрыва на заводе в Китае
Аналитики выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья
В США рассказали, когда завершится расследование "российского вмешательства"
Президент Словакии высказался против строительства "Северного потока-2"
В Белом доме назвали изменение климата причиной пожаров в Калифорнии
Брат президента Гондураса арестован в США
Вышинский рассказал о своих отношениях с сокамерниками
Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем террористы