2018-11-24T08:40:24+03:00
Спорт

Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция финала Кубка Либертадорес

Футбол, матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Либертадорес
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" разыграют Кубок Либертадорес."Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" разыграют Кубок Либертадорес.Фото: REUTERS
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В Южной Америке - настоящее безумие. "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", два клуба из одного аргентинского города Буэнос-Айрес, разыгрывают главный футбольный клубный трофей Южной Америки. Неделю назад игра завершилась вничью 2:2. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018.

Трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018

Трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018 года пройдет на телеканале "Матч 2 Футбол" в 22:45 по московскому времени.

Статистика личных встреч Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018

Команды играли между собой 229 раз. 84 победы на счету "Боки", 73 - у "Ривер Плейта", а остальные 72 встречи завершились вничью. Первая игра двух аргентинских грандов в финале Кубка Либертадорес прошла 17 ноября и завершилась вничью 2:2.

Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс 24 ноября 2018

В этой встрече сложно назвать номинального фаворита.

Футбол.

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