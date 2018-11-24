2018-11-24T11:10:15+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева сообщила о взломе ее Инстаграма и угрозах от хакеров

Как сказала фигуристка, злоумышленники просят отправить денег в Турцию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева пока что осталась без Инстаграма.Елизавета Туктамышева пока что осталась без Инстаграма.Фото: REUTERS
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Жертвой неизвестных хакеров стала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. В ночь с 23 на 24 ноября неизвестные взломали ее личный "Инстаграм", который в данный момент уже не доступен в поиске и вовсе удален из сети.

У себя в Твиттере фигуристка написала, что она зла и написала уже в службу поддержки:

- Может, вы знаете, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который запугивал меня и вымогал деньги. Я это так не оставлю. Не с той связался!

На помощь Лизе пришли ее подписчики, которые отметили, что до этого этот номер уже жаловались разные пользователи в соцсетях. Сама же спортсменка заявила, что у нее уже вымогают деньги и за возвращение аккаунта требуют перевести деньги в Турцию.

Отметим, что Елизавета Туктамышева ярко проявила себя на старте нового сезона в женском фигурном катании. Она выиграла этап в Канаде и затем стала третьей в Японии, обеспечив себе место в финале Гран-При. Эти соревнования пройдут в декабре в канадском Ванкувере.

Высшее достижение 21-летней спортсменки - победа на чемпионате мира по фигурному катанию в 2015 году.

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