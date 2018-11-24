Михаил Боярский: Я залепил пощечину Лютаевой! Она на меня даже обиделась…

Вечером 24 ноября героями очередного выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале станут актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский. Артисты давно приятельствуют, а в этот раз объединились, чтобы помочь режиссеру Светлане Дружининой, которая сейчас снимает четвертую часть картины «Гардемарины, вперед!» Как известно недавно Дружинина получила субсидию на съемки картины от Министерства культуры. Но эти деньги покрывают не все расходы на съемочный процесс, поэтому Дружинина ищет инвесторов и спонсоров. Как известно, Харатьян и Боярский снимаются в новых «Гардемаринах», а свой выигрыш на программе «Кто хочет стать миллионером?» передадут Дружининой – на съемки картины.

Актеры-эрудиты с легкостью отвечали на вопросы ведущего Дмитрия Диброва, а также развлекали зрителей в студии киношными байками. Боярский впервые рассказал о происшествии на съемках одной из первых частей саги о гардемаринах. Михаил Сергеевич говорит, что ему до сих пор неудобно вспоминать, как впервые в жизни пришлось ударить женщину: «На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: «Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?» И я такую пощечину залепил Лютаевой! Татьяна на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели ее глаза…»

Михаил Сергеевич поделится еще одним «пикантным» воспоминанием со съемок: как режиссер Дружинина заставила его полностью раздеться в кадре… Кстати, известно, что гонорары Михаила Боярского и Дмитрия Харатьяна за один день на съемочной площадке составляют в среднем 200 тыс.руб.

Смотрите «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале 24 ноября в 16.10.