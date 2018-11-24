2018-11-24T12:45:46+03:00
Телевизор

Михаил Боярский: Я залепил пощечину Лютаевой! Она на меня даже обиделась…

Неожиданные признания актера прозвучали на съемках программы «Кто хочет стать миллионером?»
Инна ФЕДОТОВА
Поделиться:
Михаил Боярский и Дмитрий Харатьян на съемках шоу. ФОТО Максим ЛИМихаил Боярский и Дмитрий Харатьян на съемках шоу. ФОТО Максим ЛИ
Изменить размер текста:

Вечером 24 ноября героями очередного выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале станут актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский. Артисты давно приятельствуют, а в этот раз объединились, чтобы помочь режиссеру Светлане Дружининой, которая сейчас снимает четвертую часть картины «Гардемарины, вперед!» Как известно недавно Дружинина получила субсидию на съемки картины от Министерства культуры. Но эти деньги покрывают не все расходы на съемочный процесс, поэтому Дружинина ищет инвесторов и спонсоров. Как известно, Харатьян и Боярский снимаются в новых «Гардемаринах», а свой выигрыш на программе «Кто хочет стать миллионером?» передадут Дружининой – на съемки картины.

Актеры-эрудиты с легкостью отвечали на вопросы ведущего Дмитрия Диброва, а также развлекали зрителей в студии киношными байками. Боярский впервые рассказал о происшествии на съемках одной из первых частей саги о гардемаринах. Михаил Сергеевич говорит, что ему до сих пор неудобно вспоминать, как впервые в жизни пришлось ударить женщину: «На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: «Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?» И я такую пощечину залепил Лютаевой! Татьяна на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели ее глаза…»

Михаил Сергеевич поделится еще одним «пикантным» воспоминанием со съемок: как режиссер Дружинина заставила его полностью раздеться в кадре… Кстати, известно, что гонорары Михаила Боярского и Дмитрия Харатьяна за один день на съемочной площадке составляют в среднем 200 тыс.руб.

Смотрите «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале 24 ноября в 16.10.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Актриса сериала «Желтый глаз тигра» Агния Кузнецова: Я против шоу, в которых детей превращают в маленьких эгоистов
Артистка рассказала о роли избалованной москвички в новом фильме и объяснила, почему никогда не отвела бы своего ребенка на съемочную площадку
Новости 24
Депутат Рады рассказал, когда Меркель предрекает Украине членство в ЕС
РПЦ: Решение Киева по об отмене передачи Почаевской лавры канонической УПЦ предвещает гонения
Рогозин: Россия и США начали подготовку экипажей к работе на лунной орбите
Экс-глава Рено-Ниссан Карлос Гон планировал получить $70 млн выходного пособия
Пассажирский паром протаранил набережную в Сан-Франциско: два человека пострадали
Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России
Трамп опроверг слухи о своем разочаровании работой главы Минфина США
Стрельба во Флориде: Погибли два человека
Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной Кореи
«Попрошайничество и унижение»: Депутат Рады прокомментировал проект украинского бюджета на 2019 год
Погода в Москве 24 ноября: Облачно, местами небольшой снег и гололедица
Не менее двух человек погибли в результате взрыва на заводе в Китае
Аналитики выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья
В США рассказали, когда завершится расследование "российского вмешательства"
Президент Словакии высказался против строительства "Северного потока-2"
В Белом доме назвали изменение климата причиной пожаров в Калифорнии
Брат президента Гондураса арестован в США
Вышинский рассказал о своих отношениях с сокамерниками
Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем террористы