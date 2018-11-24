На Украине четко обозначили решимость изгнать УПЦ из страны

Как-то тихо и незаметно прошел день 22 ноября, на который светскими властями Украины первоначально планировался так называемый «Объединительный съезд» местных православных религиозных конфессий. Одной – канонической УПЦ находящейся в ведении Московского патриархата, и двух раскольничьих – УПЦ КП во главе с Филаретом и УАПЦ – автокефальной церкви, возглавляемой Макарием. Власти Украины не смогли не только уломать каноническую УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, но и склонить к консенсусу Филарета и Макария. Теперь называется новая дата – церковный съезд, по конфессиональной терминологии – Собор, пройдет в течение декабря 2018-го.

Мол, с 27-го по 29-е ноября пройдет заседание Священного синода Константинопольского патриархата, где и будет объявлено о предоставлении томоса. Но возникает небольшая такая нескладушечка – кому именно будет выписан томос. Поскольку, без решения «объединительного» Собора непонятно, кому адресовать «посылку» из Стамбула. И, если томос получит УПЦ КП, зачем тогда Филарету какой-то съезд с непонятными перспективами? И – большой вопрос, пройдет ли этот Собор вообще, поскольку каноническая УПЦ демонстрирует, что не пойдет на сговор, и до сих пор только один из ее иерархов объявил, что пойдет на этот съезд, и то не в качестве участника, а исключительно наблюдателя. Согласитесь, игнорирование мероприятия самой большой, да еще всемирным православием признанной конфессии, само проведение Собора сделает неполноценным, огрызком от яблока.

Однако, иерархам канонической УПЦ не стоит благодушничать по этому поводу. Власти Украины демонстрируют, что в этом вопросе для них не существует ни табу, ни каких-то красных линий, за которые он не осмелятся заходить. Минюст Украины, явно исполняя решение, заявившего о грядущем изгнании из Украины «московского духа» после получения томоса, своим решением отменил государственную регистрацию права канонической УПЦ пользоваться сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

В РПЦ уже назвали это решение незаконным.

- Мы считаем, что предпринятые украинскими властями действия имеют своей причиной оказание давления на Украинскую православную церковь, которая отстаивает свою независимость от произвола со стороны тех, кто пытается вмешаться в религиозные дела, - заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Хорошо известно, что, как минимум, 10 лет правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали ни у кого никаких вопросов. Тем более очевидно, что попытка актуализировать эти претензии именно сейчас является мерой, вписывающейся в контекст абсолютно беззаконного давления на каноническую Украинскую церковь. В самой УПЦ глава юридического отдела митрополии протоиерей Александр Бахов отметил, что решение украинского Минюста может быть обжаловано в суде. Только вот надежды на украинский суд, давайте признаемся, на его непредвзятое решение маловато будет. Бахов отметил еще одну возможность сохранения лавры за братией мужского монастыря УПЦ.

- Отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры, - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук», сославшись на договор о пользовании от 2003 года, и сделал вывод. -Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ.

Вот только вывод представляется чрезмерно оптимистичным, поскольку по украинскому законодательству договор о безвозмездной аренде (а в пользование лавра передана именно безвозмездно) можно заключать сроком не более, чем на 1 год. И по истечении календарного года украинские власти просто могут не продлить его. Что они явно намерены сделать. И не только с расположенной в Тернопольской области свято-Успенской Почаевской лаврой, но и с Киево-Печорской, часть территории которой отдана под заповедник.

УПЦ и РПЦ ранее уже неоднократно сообщали об атаках на священнослужителей на Украине и отборе храмов. С 2014 года, после победы так называемого Евромайдана, и по 2016-й на Незалежной УПЦ потеряла более 40 храмов. Но до сих пор это были все же отдельные случаи атак радикальных украинских националистов. Более 12 тысяч храмов УПЦ отныне находятся под угрозой. Поскольку гонения на каноническую православную церковь стали государственной политикой властей нынешней Украины. И нет никаких сомнений, что после даже пародийного Собора и получения томоса от Варфоломея, сидящего в Стамбуле, на Украине будут приняты как новые законодательные нормы гонений на тралиционное православие в стране, так и захваты собственности УПЦ вне даже такого деформированного правового поля.

Единственное, что может в какой-то степени остановить эту политику, защита верующими мирянами своих приходов от атаки государства. Причем, не петиции и воззвания, а реальная защита, от собраний и до физзащиты. Но это будет означать не просто раскол, а кровь, которой Украины и без того нахлебалась за последние годы. Можно было бы сказать - досыта. Но не получается, потому что властям Украины ее, получается, мало. И для достижения своих целей они готовы ее лить и лить. Иной путь – изгнание канонической УПЦ с территории Украины.

Есть и третий – экстренный Всеправославный Собор, который мог бы разрешить вопросы церковного раскола и призвать к исполнению канонического служения зарвавшихся в реализации своих амбициях иерархов. Но надежд на него практически нет, поскольку Константинополь не хочет рисковать своей свободой в принятии решений, возводя в сан ранее преданных анафеме служителей и признавая раскольников полноценными каноническими конфессиями единолично.