Президент Литвы обнаружила в Великобритании «политический хаос»

Президент Литвы Даля Грибаускайте мимоходом перед поездкой в Брюссель пнула в своем выступлении на телевидении не кого-нибудь, а аж саму Великобританию. В воскресенье бывшая спортсменка и экс-комсомолка и член КПСС Даля отправляется в Брюссель, где Европейский совет должен добиться от европейских политиков окончательного согласия по выходу Великобритании из Евросоюза (так называемому Brexit). И накануне Грибаускайте немало удивила публику.

- Я не могу с уверенностью сказать, что происходит в Великобритании, потому что мы видим признаки политического хаоса, все же есть большая вероятность того, что и этот вариант, то есть договор о выходе, и будущая политическая декларация будут недостаточными для некоторых политиков, - объявила она.

Хаос! И где? В Великобритании! Добро бы это сказала тяжеловеска Ангела Меркель, на худой конец – француз Макрон, бредящий идеей общеевропейской армии, но вот от главы маленькой, но гордой птич…, пардон, страны, сидящей на дотациях из Европы, слышать такое, мягко говоря, непривычно. Хотя у Дали наверняка сведения из первых рук – ведь трудоспособное население всех трех республик, так называемых «прибалтийских тигров» Латвии, Литвы и Эстонии, упорно бежит на Запад, а трудоустройство сантехником в той же Англии, служит неоспоримым доказательством того, что «жизнь удалась». Не исключено, что сведения Грибаускайте почерпнула как раз от агентурной сети британских сантехников. И особо подчеркнула, что в этой ситуации литовцам надо «не реагировать, не дрожать, а делать то, что должно».

Но, спрашивается, какое дело маленькой, но гордой Литве до Лондона и тамошней политической жизни. Оказывается, очень даже большое. И денежное. Ни для кого не секрет, что страны Евросоюза делятся на две главные категории – богатых доноров и просителей дотаций. Германия, Франция и та же Великобритания относятся к первым, а прибалтийские тигры и ряд их соседей по Восточной Европе – ко вторым. Так сказать, «тигры» с протянутыми за подаянием лапами. И раньше им давали весьма щедро. В Эстонию из центральных фондов ЕС, сформированных донорами, за 2004-2016 годов поступили 4,4 млрд. евро, в Латвию – свыше 7 млрд., а в лидирующую по этому показателю Литву почти 18 млрд. полноценных евро за тот же период. Неплохо в целом, особенно если учесть, что весь ВВП Литвы со всякого рода, в том числе и этими, дотациями за прошлый год составил 38,7 млрд. евро.

Но в сытой и благополучной и Европе еще несколько лет назад задумались над вопросом: а зачем им такая благотворительность и стоит ли продолжать ее дальше? И для начала предложили сократить финансовую помощь своим сочленам процентов эдак на 40%. «Тигры» тут же озаботились тем, что им будут недокладывать мяса. Дескать, подобный шаг в «семье» неприемлем. Литва даже пригрозила Европе проведением национального (!) референдума по вопросу сохранения дотаций. Можно только представлять себе, как ухахатывались и Макрон, и Меркель от такой угрозы.

Но тут из Евросоюза решила выйти Великобритания, посчитав, что деньги в своей казне у нее будут целее. Так это или нет, покажет время, но в этих самых фондах для дотаций от этого образовалась немаленькая дыра. Примерно в 4 млрд. евро, ранее выделявшихся Лондоном. И, что самое интересное, заткнуть эту дыру своими финансами почему-то не пожелали ни Берлин, ни Париж.

ВВП «тигров» и так упал из-за того, что они бегали и пытались дернуть за усы российского медведя, при этом получая миллиарды от транзита российских товаров на Запад. И Россия озаботилась строительством собственным транзитных мощностей на Северо-Западе, чтобы не зависеть от крикливых и злобных соседей. Инфраструктура построена, товарные потоки переориентируются, «тигры» лишились дармового «мяса» на халяву (поскольку вся эта инфраструктура была выстроены еще СССР). А тут еще и Евросоюз отказывает в подаянии. Вопрос – как дальше жить? – встал перед Грибаускайте во всем своем кошмаре. И вроде бы Великобритания согласилась пока не отзывать свои обязательства, данные ранее, но кто поручится за их исполнение в условиях «политического хаоса».

Потому и кричит Даля, что главное сейчас – «не дрожать, а делать, что должно». Вернее – что можно. А можно-то что? Разве только попрошайничать в очередной раз. А то ведь проект «гордых и независимых», но очень маленьких «тигров» придется закрывать. Из-за окончательного «освобождения клетки» от содержания.