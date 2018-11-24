Норвежский лыжник на финише спринта оглянулся назад и упустил вперед россиянина Большунова

В финском городе Рука в субботу, 24 ноября, прошли первые гонки сезона в розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в мужском спринте одержал российский спортсмен Александр Большунов.

На финише гонки произошел драматический случай. В финальный финишный коридор первым вылетел молодой норвежец Йоханнес Клебо. И когда до финиша оставалось несколько метро, то Клебо внезапно обернулся налево, но не уличил момента, что российский лыжник Александр Большунов шел по правой лыжне. И наш спортсмен воспользовался моментом и обошел на финише норвежца, выиграв первую гонку сезона в Кубке мира!

Александр Большунов - первый на первом этапе Кубка мира нового сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоговое время Большунова в финале - 2 минуты 29,35 секунды. Второе и третье места у норвежских лыжников - Йоханнеса Клебо (проигрыш 0,31 секунды) и Эйрика Брандсдаля (отставание в 1,35 секунды). Пятое место - у россиянина Глеба Ретивых (+3,86 секунды).

На стадии полуфинала выбыл из борьбы Андрей Собакарев, а из квалификации не пробились Алексей Петухов, Андрей Краснов и Артем Мальцев.

Этап в Руке заершится завтра, в воскресенье, 25 ноября.