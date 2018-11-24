«Петров» и «Боширов» появились на сцене Кремля: казалось бы, причём тут Басков?

В эту субботу в Кремлевском Дворце Съездов прошла музыкальная премия, на которую собрался практически весь цвет нашего шоу-бизнеса. Не хватало Лолиты, Димы Билана, Егора Крида, Эмина и еще нескольких рулевых шоу-бизнесового корабля. Но те, кто был, постарались сделать так, чтобы зрителю было хорошо.

Началось мероприятие со слов о возвращении из Лондона. Мы, грешным делом, подумали, что речь идёт о Григории Лепсе, который как раз туда вроде в своём хите говорил что он туда «уедет жить». Но шутка оказалась на более актуальную тему, буквально освежающий душ под кремлевскими стенами. На сцене появилась троица, имитирующая знаменитое интервью этого года - Маргарита Симоньян, и «бизнесмены средней руки» Петров и Боширов в исполнении группы «Дискотека Авария» и Николая Баскова. Стол, наряды, солистка «Аварии» в такой же блузке и «на прическе» как у руководительницы RT, Николай Басков впервые без пиджака в стразах, но в неприметной куртке... Номер на песню «Фантазёр» (очень в тему) превратился в полное безумие, когда на экранах начали транслировать шаржи на «шпионов», а на сцену вышли танцоры с парашютами и пушками, распылившими пар - видимо это был намёк на препарат «новичок», которым отравили Скрипалей. Смелость, конечно, невиданная, но народу понравилось. Оценят ли шутку располагавшиеся в нескольких сотнях метрах от представления люди - об этом нам еще предстоит узнать.

Николай Басков, Дискотека Авария - Фантазер (Золотой Граммофон 2018).

За шутки в этот вечер отвечали Иван Ургант и Сергей Светлаков. Конечно, ведущим пишут сценарий, в рамках которого они и работают, но Иван и Сергей часто отвлекались, чем делали происходящее действительно забавным.

Баскова они «обшутили» от души, что Николай в сердцах даже сказал, мол, уровень у вашего юмора так себе. На что Ургант и Светлаков ответили - «мы сейчас тебе рот цветами заткнем». Басков уходя бросил - «А я вам «Новичком». Но через несколько номеров между певцом и ведущими все было прекрасно - Николай получил после выступления дикое количество цветов, которое все никак не мог унести - букеты падали и падали. Ведущие заметили, что у цветочного ларька артиста сегодня будет новое поступление.