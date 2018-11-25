2018-11-25T13:31:43+03:00
Спорт

Евгения Медведева: "Не ожидала такой ненависти, мне нужно научиться жить с этим"

Российская фигуристка поведала о своих эмоциях после провала на серии этапов Гран-При
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева провалила турнир во Франции, не попав в финал Гран-При.Евгения Медведева провалила турнир во Франции, не попав в финал Гран-При.Фото: REUTERS
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Впервые в своей карьере 19-летняя российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал престижной серии турниров Гран-При. На решающем этапе, который прошел во французском Гренобле, ей необходима была победа. Однако же она допустила две серьезные ошибки и финишировала лишь четвертой, оставшись за чертой шести финалистов Гран-При. Впереди Медведевой, двукратной чемпионки мира, оказались две японки и американка. После соревнований она предельно откровенно поговорила с журналистами.

- Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди разделятся на два лагеря. Мне нужно научиться жить с этим давлением, которое на меня оказывается, - приводит слова Медведевой "Р-Спорт".

Но все же спортсменка призналась, что у нее получается справляться с тем, как она сама заявила, негативом, который на нее упал:

- Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время, - говорит Евгения. В межсезонье она решилась на смену тренера. И ушла от Этери Тутберидзе, под началом которой выиграла два чемпионата мира, но в прошлом сезоне ее настигла серия неудач. С этого сезона Женя - подопечная канадского наставника Брайана Орсера. И Медведева живет и тренируется в Канаде, отправляясь именно оттуда на все соревнования.

Кроме того, Медведева призналась, что ее больше нет в социальных сетях. Если раньше она предельно открыто могла разговаривать на своих страничках в Инстаграме и Твиттере, то теперь же этого нет:

- Совет "Женя, не читай это", уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в Instagram ведут другие люди. Агенты. Поэтому я отреклась от соцсетей, меня там почти нет. Мне жаль, что я не могу прочитать о всей поддержке моих фанатов, но от соцсетей я отказалась. Я сама так решила. Просто в один прекрасный день я поняла, что так жить невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить. Но у них не получится это, потому что есть кнопка "удалить Instagram", - сказала Медведева.

Напомним, что в этом сезоне на первом этапе Гран-При в Канаде Евгения Медведева заняла третье место. Она допустила серьезную ошибку во время короткой программы, заняв там лишь седьмое место и неимоверным усилием смогла пробиться на пьедестал почета по итогам двух выступлений, выиграв лишь "бронзу". Кроме того, на предсезонном турнире в Канаде она тоже не смогла одержать победу, что для нее не совсем свойственно. А теперь же во Франции Женя заняла лишь четвертое место и не попала в финал Гран-При. Россию в Ванкувере представят три другие фигуристки - Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Конкуренцию им в борьбе за победу составят три японки - такова шестерка лучших фигуристок мира на данный момент.

Теперь для Евгении Медведевой следующий важный старт в этом сезоне - чемпионат России по фигурному катанию. На нем будет проходить отбор в сборную России на чемпионат Европы. Российское первенство пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

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