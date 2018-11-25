Биткоин рухнул до $4 тысяч

Снижение продолжается уже несколько недель. 19 ноября самая популярная криптовалюта опустилась ниже $5 тыс., а в ночь на 25 ноября упал до $3,847, свидетельствует ресурс CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам. На пике биткоин был в декабре прошлого года, когда за одну виртуальную монету давали почти $20 тыс. Однако в нынешнем году криптовалюты пошли на снижение.

Что стоит за этим — это снижение временное или навсегда?

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, например, недавно вовсе заявила о скором конце «криптолихорадки». В США у этой валюты тоже нет поддержки. Вообще у биткоина и его собратьев нет сильной группы поддержки. Не считать же за таковую криминальные структуры, заинтересованные в неотслеживаемых расчетах. Так что единственный легальный аргумент «за» - это развитие технологии блокчейн.

Однако с началом серьезных разработок на этом пути вполне возможно, что биткойн с его туманной родословной уступит место новой криптовалюте. У которой будет легальная история и хотя бы первоначальная привязка к другим валютам и золоту.

КСТАТИ

Биткоин: Придуманная спецслужбами ловушка или деньги будущего?

Недавний опрос ВЦИОМа показал: 70 процентов россиян знают, что такое биткоин. Хотя пару лет назад о нем слышали только самые продвинутые программисты и финансисты. Курсы криптовалют - в топе новостей с середины прошлого года. Кажется, весь мир следит за тем, куда двинутся котировки. Кто-то радуется, что вовремя купил. А кто-то ждет, что этот пузырь скоро лопнет. Что такое биткоин и ему подобные валюты? И стоит ли их покупать? (подробности)