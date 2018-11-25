Илья Авербух: Теперь Медведевой надо пробиваться в команду на чемпионате России

Тут же двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой припомнили побег за океан к канадскому тренеру Брайану Орсеру, от воспитавшей ее Этери Тутберидзе. И вообще заговорили о закате карьеры….

- Я точно не отношусь к тем, кто говорит, что это конец, - сказал известный хореограф Илья Авербух "Комсомольской правде". - Это абсолютно не так. Да, сезон очень сложный и пока он складывается неудачно. Жене 19 лет, она очень талантливый человек. И ничего такого, чего Женя раньше не делала, ее соперницы не показывают. И ей по силам вернуть все в исходную. Я верю.

- Теперь ей еще надо будет пробиваться в команду...

- Да. Может, для Жени это и лучше. Сейчас она должна абсолютно сконцентрироваться на чемпионате России. (Он пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря, - Авт.). Там будет очень серьезная борьба за тройку, на которую претендуют пять очень ярких девочек. Это и Алина Загитова, и Лиза Туктамышева, еще и Софья Самодурова, которая тоже попала на финал Гран-при, с чем мы ее и поздравляем. Вчера достаточно успешно выступила в произвольной Станислава Константинова. Она тоже сейчас сильна. Плюс, восстанавливающая свою форму Мария Сотскова. Конкуренция внутри сборной очень высока. И сейчас Медведевой все силы надо бросить на то, чтобы попасть в тройку и отобраться на чемпионат Европы и мира. А там потихоньку возвращать свои позиции.

- Было впечатление, что техника у Медведевой меняется, разваливается... Женя тоже переживает болезнь роста?

- Я думаю, что все ее ошибки в области нервов. Мы видели как блестяще она исполнила тот же двойной аксель в короткой программе. А вот в произвольной, да еще в самом начале, когда еще много сил, смазала. Это исключительно ошибка из-за волнения и психологии. Мы не привыкли, что Женя что-то срывает, но она сейчас находится под таким психологическим давлением, с которым, видимо, не может справиться до конца.

- Может, ей пора подумать о возвращении в Россию?

- Сейчас таких мыслей даже не надо допускать. Эти метания к добру не приведут. Она выбрала свою дорогу и она должна ее пройти. И уже когда завершиться сезон, если что-то случится и она не попадет на чемпионат Европы и мира, тогда ей уже надо будет думать о том, как дальше развивать свою карьеру. Возвращаться в Россию, переезжать к другому тренеру, или продолжить свои отношения с Орсером. Но пока этим рассуждениям не место. Сейчас они должны быть одной единой командой, которая сражается за то, чтобы в этом сезоне показать максимальный результат.

- Ваше пожелание Евгении.

- У больших чемпионов большие дороги. И прошедшие их становятся не просто чемпионами, а легендами, на примере которых воспитываются новые поколения. Поэтому все в ее руках. У нее есть талант, стремление, спортивные качества, которые нужны для победы. Сейчас, когда самое страшное уже случилось, можно уже выдохнуть и не бояться этих поражений. И спокойно, оттолкнувшись от низких результатов, начать свое новое восхождение.

- Кто у девочек фаворит в финале Гран-при? Загитова или японка Рика Кихира, тоже победившая на двух этапах?

- Однозначно Загитова. И по уровню катания, и по всему остальному. Если Загитова откатает чисто программу, у нее сейчас конкурентов нет. Если она сама даст повод и будет ошибаться, тогда, конечно, все возможно...

Шестой этап Гран-при. Гренобль (Франция)

Женщины. 1. Рика Киира – 205,92.

2. Маи Миара (обе - Япония) – 202,81.

3. Брэди Теннел (США) – 197,78.

4. Евгения Медведева – 192,81.

5. Станислава Константинова – 189,67…

7. Мария Сотскова (все – Россия) – 177,59.

Зачет после 6 этапов Гран-при у женщин

(в финал попадают 6 лучших по итогам выступлений на двух этапах)

1 Алина Загитова (Россия) - 30 (1+1)*

2 Рика Кихира (Япония) - 30 (1+1)

3 Сатоко Мияхара (Япония) - 28 (1+2)

4 Елизавета Туктамышева - (Россия) - 26 (1+3)

5 Каори Сакамото (Япония) - 24 (2+3)

6 Софья Самодурова (Россия) - 24 (2+3)

7 Маи Михара (Япония) - 22 (2+4)

8 Станислава Константинова - (Россия) - 20 (2+5)

9 Евгения Медведева (Россия) - 20 (3+4)

10 Брэйди Теннелл (США) - 20 (3+4)

* Зачетные очки (места на этапах)

За 1-е место дается 15 очков, за 2-е - 13, за 3-е - 11, за 4-е - 9. за 5-е -7...

Наши в финале Гран-при

Спортивные пары

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Наталья Забияко/Александр Энберт

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы

Александра Степанова/Иван Букин

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Мужчины

Сергей Воронов

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