В центре Москвы у женщины украли кольцо стоимостью 170 тысяч долларов

170 тысяч долларов - это 11 миллионов рублей (на них можно купить трехкомнатную квартиру в районе Люблино, новый внедорожник «Сhevrolet Traverse» и четыре «Лады Калины»). Именно в такую сумму оценила пропавшее колечко 37-летняя женщина. В пятницу вечером 23 ноября она отдыхала в пиццерии «Bocconcino» (Страстной бульвар, 7).

Как рассказали «КП» в городском управлении МВД, после 22.00 женщина расплатилась и отправилась в другое заведение (неподалеку). С кем именно, не сообщается. И там, заняв столик, сразу заметила пропажу.

- После чего пострадавшая вернулась на Страстной бульвар и начала звонить в полицию, - пояснили в столичном главке. - В заявлении гражданка указала, что кольцо стоит 170 тысяч долларов.

Трудно сказать, что это за украшение. Если ввести в поисковой строке «Яндекса» «самые дорогие кольца», всплывает звездчатый сапфир почти 5 карат стоимостью 150 тысяч рублей. Что за камень был на кольце, женщина не уточняет.

В пиццерии «Комсомолке» лишь описали пострадавшую. Была одета в светло-голубую водолазку, бежевую юбку, красные туфли... Волосы светлые, мелированные.

- Вела себя немного странно, - добавили в заведении. - Но это и понятно. Такое дорогое кольцо украли. Больше никаких подробностей нет.

В полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.