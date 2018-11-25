Евросоюз одобрил соглашение с Британией по брекзиту

В Брюсселе лидеры 27 стран ЕС решили дальнейшую судьбу Великобритании в Европе. Главы европейских государств одобрили соглашение о выходе Британии из состава Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства.

Несмотря на то, что сделка вроде бы одобрена, о скором ее завершении говорить не приходится. Еще остаются нерешенными многие вопросы. Например, вопрос жестких границ между Ирландией, которая остается в составе ЕС, и Северной Ирландией, которая вслед за Британией покидает Евросоюз. Решение этой проблемы отложили до 1 июля 2020 года.

Накануне встречи глав ЕС Испания разразилась гневным предупреждением, что готова блокировать соглашение по брекзиту. Камнем преткновения стал Гибралтар, который является британской территорией с 1713 года. Мадрид все эти века не оставляет надежды вернуть контроль над стратегически важным полуостровом. Брекзит является прекрасным поводом для очередного обсуждения границ Испании и Гибралтара. Но Британия не сдается и заявляет, что сохранит суверенитет над полуостровом.

- Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете над Гибралтаром не менялась и не поменяется. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар. Мы будем вести переговоры от лица всех территорий Соединенного Королевства, включая Гибралтар, - заверила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Переходный период по окончательному выходу Великобритании из состава ЕС определен концом 2020 года. Однако лидеры европейского государства решили, что он может быть продлен один раз на срок до одного или двух лет с начала 2021 года. Решить этот вопрос предстоит не позднее 1 июля 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Реакция парламента на сделку с ЕС непредсказума

Елена Ананьева, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН:

- Ситуация в Великобритании остается напряженной и неясной. Возможны любые варианты развития событий, но при этом ни один из них не гарантирован. Сейчас появились сообщения, что Демократическая юнионистская партия, действующая в Северной Ирландии, решила не поддерживать сделку Британии с ЕС. Это означает, что сделка в парламенте может провалиться.

Также пошли разговоры о создании межпартийногоправительства - консерваторов и лейбористов. В этом случае, речь идет о повторном голосовании по сделке, если она в первый раз провалится в парламенте.

Сейчас в Британии даже появился новый термин - «договоренность без сделки». В таком случае Британия остается членом ЕС на год, а потом переходит на правилаоговоренные ВТО.

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