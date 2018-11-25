2018-11-25T16:18:08+03:00
Спорт

Миодраг Божович: "Как проиграли "Спартаку"? Сначала пропустили один гол, а потом второй"

Главный тренер "Крыльев Советов" был расстроен поражением в гостевом поединке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович.Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарские "Крылья Советов" проиграли в матче 15 тура чемпионата России по футболу московскому "Спартаку" в гостях. Столичная команда победила со счетом 3:1, и после игры главный тренер волжан Миодраг Божович выглядел эмоционально подавленным. Но все же спокойно отвечал на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Думаю, что игра получилась очень интересной. Моментов было много хороших у "Спартака" и у нас. Во втором тайме в начале первые 15 минут выглядели хорошо, после этого раскрылись и для "Спартака" это хорошо. После контратаки они забили нам третий и заслуженно сегодня выиграли.

- При счете 1:0 был спорный момент, мяч попал в руку Зе Луишу.

- А чего спорить? Что это изменит? Я понимаю, "Спартак" большой клуб.

- Как же вы пропустили два быстрых гола?

- Пропустили один, потом второй. Почему? Потому что пропустили.

- Осложняла ли смена главного тренера подготовку к игре?

- Какие-то специальные эмоции были у "Спартака". Но что и как изменится - посмотрим в следующих играх. Сложно, потому что много игроков и ротация у них. Мог сегодня сыграть кто угодно. Но со "Спартаком" всегда все же сложно.

- Насколько быстрая травма Канунникова смешала все?

- Он - один из наших лучших игроков и думали, что с фланга будем создавать проблемы "Спартаку". И теперь будем думать о следующей игре, нежели чем о той, что была сегодня.

- А что с ним?

- Пока что не знаю, обследование покажет.

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