Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: "Нам сегодня было важно показать, что всегда выигрывает команда"

25 ноября в первой домашней игре при новом главном тренере московский "Спартак" одержал победу со счетом 3:1 над самарскими "Крыльями Советов". Самым душевным моментом победного поединка стал его финал - после того, как бразильский форвард Луис Адриану забил третий мяч в ворота "Крыльев Советов", то он побежал к скамейке запасных, позвав жестом всю команду. И весь "Спартак" обнял нового главного тренера Олега Кононова. Серия без побед у "красно-белых" была прервана. После игры сосредоточенный Кононов спокойно отвечал на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- И как говорят в "Камеди клаб" - "Под ваши аплодисменты", - начал пресс-конференцию пресс-аташе "Спартака".

- Прокомментируйте, пожалуйста, ход сегодняшнего матча и его результат.

- Мы рады, что победили. Матч был непростым, рады тому, что мы были вместе сегодня, друг за друга, вся команда сегодня играла. Тогда, когда мы проигрывали, мы все равно добились победы благодаря командному духу и игре. Это - самое главное на данный момент, этого и ждал сегодня. А все остальное - это уже детали.

- Что произошло с Романом Зобниным?

- Наши доктора смотрят сейчас и диагноз будет позже, давайте дождемся точного вердикта. У него проблема с коленом.

- Прекрасно ли сегодня сыграл Ханни? Он выглядел сегодня более свободным, чем во многих других играх. Насколько он тот игрок, на которого будете рассчитывать.

- Ханни давно играл на этой позиции, поэтому мы знаем как он играл. Те требования, которые есть от игроков фланговых, а они обязаны играть в атаке таким образом, чтобы для соперника это было тяжело и непредсказуемое. Здесь главное - чтобы он держал позицию. Любому игроку в такой позиции, в том числе и Ханни, я даю шанс проявить себя. Он приглашался в "Спартак" по этим качествам.

- Почему выпустили такой состав сегодня - тех, кто в этом сезоне не часто выходили. Понимали ли вы, что вызовете гнев.

- Ломовицкий - очень талантливый игрок, вообще, молодежь из первой команды очень хорошая, те, с кем работаю сейчас. "В бой идут одни старики" - замечательный фильм, выражение. Я кое-кому говорил такое до игры. Были игроки, которые просто не попали в заявку. И они, не могу сказать, что обижались, но выражали определенные эмоции, главное чтобы не было равнодушие. Мы можем говорить эмоционально спокойно. И объяснить, почему игрок не попал - и это я говорю о тех, кто не попал. Что же говорить о тех, кто тренируется рядом и ждет своего шанса. Надеюсь, они все будут хорошо работать и понимать мои принципы. Я хочу, чтобы наш тренировочный процесс по принципу "кто сильнее - тот будет играть".

- А что скажете про Адриану, который в конце матча поздравил вас и всю команду?

- Адриану - первый кто был, но он всех взял в круг и вместе с тренерским штабом были такие "обнимашки". Приятно, что тренерский штаб и игроки на данный момент едины - и те, кто сегодня на скамейке в том числе.

- Почему не выпустили Мельгарехо с первых минут? Это из-за прилета из сборной? И где его видите, на какой позиции?

- Он мало работал с командой перед матчем, был большой перелет. Что же касается позиции, то он достаточно хорошо играет в атаке - я его помню еще по "Кубани", когда я работал в "Краснодаре". Как он будет играть у нас - посмотрим, в первую очередь я рассматриваю его как игрока атаки.

- Сегодня тот редкий случай, когда тренерские решения ясны и понятны. Единственное - прокомментируйте перемещение Фернандо. Это значит, что вся тройка в центре должна быть взаимозаменяема?

- У него две позиции, я рассматриваю его на позицию "десятки". Для меня важно, чтобы игрок мог играть на двух-трех позициях, например как Мельгарехо. Недостаточно, чтобы игрок привязывался лишь к одной позиции. Фернандо обладает прекрасной передачей, ударом, понимаем игры в атаке и вижу его вторую позицию именно там. Он может принести нам достаточно серьезную пользу.

- Хотелось бы узнать по поводу Рассказова, сегодня же на его позиции играл Ещенко.

- Перспективы у него большие, мне он очень нравится. Есть определенные недочеты, как и у любого игрока в команде, которые надо исправлять и что-то дополнять. Он не знает, возможно, некоторые нюансы игры. Он в обойме и может выйти в любой момент, сегодня, как было сказано, я предпочел "стариков".

- Каким вы нашли физическое состояние команды, когда пришли с вашим новым штабом?

- Не могу сказать, что физическое состояние команды в плохом виде, или же не очень плохом. Есть "база", на которой можно делать игру в плане еще большей интенсивности. Нам бы хотелось играть более интенсивно все 90 минут. Эта задача непроста, нам нужно время, чтобы 90 минут играть быстрее. "Спады" во время матча все равно будут, как и в те моменты, почему-то, когда забиваем и сразу же отдаем инициативу сопернику. Функциональное состояние у команды нормальное и это - база, на которую можно наслаивать все. Но все равно много брака в передачах.

- Реброва поставили в основу, а это значит что он основной вратарь?

- Не могу сказать. Это в ту же тему - когда каждый игрок борется за место в составе. Я выбрал, исходя из непростого положения команды психологически, турнирной таблицы. Сегодня должны были играть в большей степени те игроки, которые давно играют за "Спартак" и им очень важно было показать себя, что они дорожат клубом, командой. Важно было показать сегодня, что мы - команда и будем это показывать в дальнейшем, никого не дадим в обиду.

- Вы понимаете, в какой ситуации находится "Спартак", что те люди, на которых вы сделали ставку - "отработанный материал", который не сможет прогрессировать.

- В моем понимании, тренер всегда берет ответственность на себя. Есть масса примеров, когда болельщики видят тех игроков, а тренер - ту игру и результат, который он хочет. Те игроки, которые вышли - они мне как тренеру подходят, но через них мы будем строить тот футбол, который мы хотели. Они выкладываются на тренировках и в игре. Если кто-то из них этого не будет делать, то вы все увидите.

- Почему решили сыграть в два форварда?

- Зе Луиш и Адриано - очень хорошие игроки не только в России. Они могут спокойно играть в Европе в хороших кубах. В атаке они могут играть как внизу, так и при фланговых атаках. Сложно было поставить взаимодействие за столь короткий срок. Первый тайм они играли еще не так, как хотелось бы, правда.

- Где вы видите "Спартак" по истечению чемпионата?

- На первом месте.