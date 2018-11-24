«Спокойной ночи, малыши!» - это наша мягкая сила

80-е и 90-е:

«Тетя Таня» Веденеева

Бизнесвумен, одна из красивейших актрис нашего кино и, по легенде, любимая ведущая Брежнева (ее приглашали вести концерт в Кремле) пришла в передачу в период упадка и разрушения советской империи...

- Страна в 80-е и начале 90-х менялась - на программе это отражалось?

- В 80-е мы просто садились перед камерой и работали. У нас было пять платьев - и мы их по очереди надевали 5 раз в неделю. Актеры там были потрясающие.

Что творилось с самой программой? Ее сначала убрали из эфира. Мы писали письма в защиту. Программу восстановили. Сегодняшние 35 - 40-летние тогда были моими зрителями. И она у них с детства осталась как что-то самое вкусное, любимое, долгожданное.

- На высшем, государственном уровне эту программу поддерживали - как важный элемент детского воспитания?

- Не было такого ощущения никогда. Она родилась не сверху, а снизу. Володя Шинкарев придумал и главных героев, и драматические повороты. Должен был быть плюс и минус условный. С плюсом - Степашка и Каркуша. А с минусом - Хрюша, который всегда исправляется к концу передачи и становится хорошим мальчиком.

Если б ее придумали или поддерживали сверху - ее бы никто не гонял из эфира. Это произошло, когда каналы стали разъединяться и страна разваливалась.

- Но вы успели воспитать поколение со здоровой душой?

- Полтора года назад была в Иране. Закрытая страна, под санкциями, я единственная блондинка в группе. Сидели в хорошем ресторане хорошего отеля. Мне принесли записку на английском. «Боже, сегодня самый счастливый день моей жизни! Я вижу тетю Таню, которую люблю с детства. Вырос на вашей передаче. Вы не изменились. Обожаю!»...

- Оксана, а почему у нас в стране можно только скулить, а гавкать не разрешают? Фото: youtube.com

2000-е:

«Подруга» Оксана Федорова

«Мисс Вселенная-2002», которую Дональд Трамп (тогда глава компании - организатора конкурса красоты) лишил титула из-за ее нежелания ездить по миру в рекламных целях, могла сделать карьеру в политике или в МВД, но выбрала телевидение.

- Когда вас позвали в «...малыши», вы баллотировались в Думу. Ведение детской программы - не тормоз для политкарьеры?

- Я в университете МВД в Петербурге преподавала. Только защитила кандидатскую. Думала строить карьеру по политической линии. Когда поступило предложение вести «Спокойной ночи» - решила для себя: первый съемочный день посмотрю, какое будет ощущение внутри. Почувствую, что есть импульс, это мое, - я останусь.

- Импульс поступил?

- Да. Специфика у программы своеобразная. Но сердце мне ответило «да!». Мы с Аней Михалковой почти одновременно пришли. Шла смена ведущих. Продюсер программы Александр Митрошенков искал новые лица.

- Учитывали опыт советских предшественников?

- Пошла своим путем. У предшественников была история более возрастная и назидательная. Они выступали как мама или бабушка. Мне нужно было изменить ситуацию. Можно считать, что я - старшая сестра. Или старшая подруга. Как будто на их уровне. Меня не называют тетя Оксана - просто Оксана.

- Дети, внуки ваших знакомых из мира политики и бизнеса смотрят ее?

- Она преодолела много препон. Но сохранила фирменное качество съемок. И тональность доверительную, и чистоту кадра. Дети знакомых смотрят. До сих пор.

- За рубежом видели «Спокойной ночи»?

- Подруга из Франции присылала фото экрана телевизора, где шла наша программа. Вот это наша «мягкая сила».

- Дядя Коля, а почему в России символ - это медведь, а не заяц? Взрослые ведь чаще говорят: «Зайка моя»... Фото: youtube.com

2010-е:

«Дядя Коля» Валуев

Сегодня Николай Валуев - замглавы Комитета по экологии в нижней палате парламента. А летом 2016 года, в разгар выборной кампании в Госдуму, бывший чемпион мира по боксу получил предложение, от которого не смог отказаться.

- Работа депутатом - это законопроекты, рейтинги, праймериз - а тут вдруг Хрюша со Степашкой...

- Я передачу эту уважаю за тот позыв, который она несет для детей. Но там была недоработка: в передаче давно не было ни одного дяди. Теть много - красивых, талантливых. А с дядями - беда.

- Как отнеслись коллеги в Госдуме?

- Очень даже по-доброму отнеслись. Если разговор при ком-то заходил - без сарказма абсолютно.

- М-м-м... Сложно рядом с вами саркастического собеседника представить.

- Нет, правда, им нравится.

- А в студии вам замечания делают или опасаются?

- Кто опасается?

- Ну, пытаются вас редакторы, сценаристы отформатировать?

- Поправляют ли меня - что и как говорить? Да я уже забыл, когда меня поправляли.

- Кроме темы спорта, вы стали развивать и тему экологии?

- «Спокойной ночи» - абсолютно серьезная передача. По экологии: дети должны воспринимать многое, как в стихе «Крошка сын к отцу пришел». Пока они пластилин - им надо давать эти знания.

- «Машу и Медведя» британцы назвали «мягкой русской силой». А «Спокойной ночи» такая же сила?

- Любые мультики - мягкая сила. Когда Тома и Джерри стали массово показывать по ТВ, дети воспринимали все буквально и вели себя соответствующе. Наши сценаристы поначалу пошли на поводу у Тома и Джерри - и героиня из «Маши и Медведя» была развязным ребенком, которому можно все. Но в нашем национальном подсознании есть неоспоримое качество - обостренное чувство добра. Оно помогало выживать нашим предкам. И Маша становится такой же. (Еще о «Маше и Медведе» читайте на стр. 21.)

- Вы кто для зрителей-малышей - дядя-сказочник?

- Старший товарищ скорее.

- Сколько дядя Коля еще будет в передаче?

- Сколько отпущено - столько и будет.

Кто еще вел «Спокойной ночи»

Владимир Ухин - с 1964 по 1994 г.

Валентина Леонтьева - 60 - 80-е гг.

Светлана Жильцова - 60 - 80-е гг.

Ангелина Вовк - 70 - 80-е гг.

Юрий Григорьев - 70 - 80-е гг.

Дмитрий Полетаев - 80-е гг.

Татьяна Судец - 70-е - нач. 90-х.

Вячеслав и Екатерина Троян - 1987 - 1988 гг.

Григорий Гладков - 90-е гг.

Юрий Николаев - 90-е гг.

Юлия Пустовойтова - 1998 - 2003 гг.

Амаяк Акопян - 1996 - 2001 гг.

Юрий Чернов - 90-е - нач. 2000-х гг.

Дмитрий Хаустов - 1996 - 2003 гг.

Валерия Рижская - 90-е - 2000-е

Ирина Мартынова - 90-е - 2000-е

Владимир Березин - 90-е гг.

Александр Леньков - 90-е гг.

Владимир Пинчевский - 90-е гг.

Роман Сеф - 90-е гг.

Виктор Бычков - 2007 - 2012 гг.

Оксана Федорова - с 2002-го по н. в.

Анна Михалкова - с 2002-го по н. в.

Ярослав Дмитриевич - 2012 г.

Дмитрий Маликов - 2012 - 2016 гг.

Валерия - 13 ноября 2013 г.

Андрей Григорьев-Аполлонов - 19 ноября 2013 г.