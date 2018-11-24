Слово королевы Анны

Задумывались ли вы о том, чем займетесь, когда вам стукнет восемьдесят? Выбор на первый взгляд невелик - сидеть на даче, нянчить внуков, писать мемуары, если, конечно, есть о чем писать. Анне Шатиловой как раз есть о чем, но свой юбилей главная отечественная теледива встречает совсем не по-пенсионерски. Работа, работа и еще раз работа - вот основные приоритеты Анны Николаевны, и изменять она им не намерена. Когда корреспондент «Комсомолки» звонил Шатиловой для того, чтобы поздравить ее с предыдущей круглой датой, 75-летием, она говорила мало и неохотно, но совсем не потому, что в зрелом возрасте вдруг подхватила звездную болезнь. «Много говорить не могу - голос берегу...» - объясняла королева эфира. И правда, какая телезвезда без голоса? Вот и сейчас, когда, казалось бы, надо круглые сутки рассказывать журналистам о себе любимой, Шатилова предпочитает использовать голосовые связки не для самолюбования, а во благо профессии. Причем Анна Николаевна по-прежнему трудится на самых ответственных участках - 7 ноября, например, комментировала торжественный марш, приуроченный к очередной годовщине легендарного парада 1941 года в Москве.

- Сколько лет прошло, но она сохранила то, чем всегда отличалась: необыкновенно трепетное отношение к труду, - говорил в интервью «КП» еще один культовый теледиктор и многолетний напарник Шатиловой по эфиру, Игорь Кириллов. - Она вгрызалась в работу, понемногу откусывая кусок от сладкого пряника, который называется искусством телевидения.

Анна Николаевна, стоявшая у истоков нашего телевидения, продолжает оставаться одной из его главных звезд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для многих из нас знакомство с этим волшебным искусством началось именно с Шатиловой, ее уникального тембра и безупречной внешности. Как ей удается на протяжении стольких лет оставаться символом нашего ТВ, его душой и гордостью - загадка, тайна, которую Анна Николаевна, видимо, откроет не скоро. Время признаний, воспоминаний и откровений для нее еще не наступило - что поделать, слишком много работы...