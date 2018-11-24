2018-11-26T02:05:36+03:00
Телевизор

Слово королевы Анны

Главный диктор отечественного ТВ Анна Шатилова отмечает сегодня 80-летие
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Фото: youtube.comФото: youtube.com
Изменить размер текста:

Задумывались ли вы о том, чем займетесь, когда вам стукнет восемьдесят? Выбор на первый взгляд невелик - сидеть на даче, нянчить внуков, писать мемуары, если, конечно, есть о чем писать. Анне Шатиловой как раз есть о чем, но свой юбилей главная отечественная теледива встречает совсем не по-пенсионерски. Работа, работа и еще раз работа - вот основные приоритеты Анны Николаевны, и изменять она им не намерена. Когда корреспондент «Комсомолки» звонил Шатиловой для того, чтобы поздравить ее с предыдущей круглой датой, 75-летием, она говорила мало и неохотно, но совсем не потому, что в зрелом возрасте вдруг подхватила звездную болезнь. «Много говорить не могу - голос берегу...» - объясняла королева эфира. И правда, какая телезвезда без голоса? Вот и сейчас, когда, казалось бы, надо круглые сутки рассказывать журналистам о себе любимой, Шатилова предпочитает использовать голосовые связки не для самолюбования, а во благо профессии. Причем Анна Николаевна по-прежнему трудится на самых ответственных участках - 7 ноября, например, комментировала торжественный марш, приуроченный к очередной годовщине легендарного парада 1941 года в Москве.

- Сколько лет прошло, но она сохранила то, чем всегда отличалась: необыкновенно трепетное отношение к труду, - говорил в интервью «КП» еще один культовый теледиктор и многолетний напарник Шатиловой по эфиру, Игорь Кириллов. - Она вгрызалась в работу, понемногу откусывая кусок от сладкого пряника, который называется искусством телевидения.

Анна Николаевна, стоявшая у истоков нашего телевидения, продолжает оставаться одной из его главных звезд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Николаевна, стоявшая у истоков нашего телевидения, продолжает оставаться одной из его главных звезд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для многих из нас знакомство с этим волшебным искусством началось именно с Шатиловой, ее уникального тембра и безупречной внешности. Как ей удается на протяжении стольких лет оставаться символом нашего ТВ, его душой и гордостью - загадка, тайна, которую Анна Николаевна, видимо, откроет не скоро. Время признаний, воспоминаний и откровений для нее еще не наступило - что поделать, слишком много работы...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Актриса сериала «Желтый глаз тигра» Агния Кузнецова: Я против шоу, в которых детей превращают в маленьких эгоистов
Артистка рассказала о роли избалованной москвички в новом фильме и объяснила, почему никогда не отвела бы своего ребенка на съемочную площадку
Новости 24
После неудачной попытки прорваться в США из Мексики мигранты вернулись в свои приюты
Рейтинг самых трезвых регионов России вновь возглавила Чечня
МГТС восстановила доступ в Интернет после сбоя
США применили слезоточивый газ против нелегалов на границе с Мексикой
Тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Медведевой
ФСБ: Задержаны три украинских корабля
В работе YouTube снова случился масштабный сбой
В польские магазины поступил кокаин в коробках с бананами
На «Детском Евровидении - 2018» победила 13-летняя девочка из Польши
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Более 110 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе
Спектакль с Владимиром Этушем отменили из-за состояния его здоровья
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Террористы при химатаке в Алеппо использовали самодельные мины
В Средиземное море вошла ударная группа десантных кораблей США
В Калифорнии локализовали самый крупный природный пожар в истории штата
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook
Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть
Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес
Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России
Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США
Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»