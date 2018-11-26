Две голевых передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" 5:2

Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнингз" одержали победу на своем льду над "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1). Одним из героев встречи стал российский форвард хозяев льда Никита Кучеров - он отметился двумя голевыми передачами в этой игре.

У "Тампы" забросили шайбы Алекс Киллорн (4-я минута), Брэйден Пойнт (8, 29), Тайлер Джонсон (10), Седрик Пакетт (12). А вот у гостей отличились Стефан Нисен (10) и Йеспер Братт (46).

После этой игры у Никиты Кучерова - 32 (9+23) очка в нынешнем сезоне. И он делить третье место в списке бомбардиров НХЛ с Коннором Макдэвидом из "Эдмонтона". А в последних 6 матчах у Кучерова - 14 баллов, из которых 2 шайбы и 12 голевых передач. А вот Пойнт благодаря дублю в этой игре вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ.

"Тампа" с 35 очками теперь лидирует в Восточной конференции, "Нью-Джерси" - на 14 месте с 21 очками.