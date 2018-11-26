2018-11-26T07:24:19+03:00
Спорт

Две голевых передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" 5:2

Российский форвард вышел на третье место в списке бомбардиров сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в игре с "Нью-Джерси".Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в игре с "Нью-Джерси".Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнингз" одержали победу на своем льду над "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:2 (4:1, 1:0, 0:1). Одним из героев встречи стал российский форвард хозяев льда Никита Кучеров - он отметился двумя голевыми передачами в этой игре.

У "Тампы" забросили шайбы Алекс Киллорн (4-я минута), Брэйден Пойнт (8, 29), Тайлер Джонсон (10), Седрик Пакетт (12). А вот у гостей отличились Стефан Нисен (10) и Йеспер Братт (46).

После этой игры у Никиты Кучерова - 32 (9+23) очка в нынешнем сезоне. И он делить третье место в списке бомбардиров НХЛ с Коннором Макдэвидом из "Эдмонтона". А в последних 6 матчах у Кучерова - 14 баллов, из которых 2 шайбы и 12 голевых передач. А вот Пойнт благодаря дублю в этой игре вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ.

"Тампа" с 35 очками теперь лидирует в Восточной конференции, "Нью-Джерси" - на 14 месте с 21 очками.

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