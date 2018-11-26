"Зенит", "Спартак" и "Ростов" возглавили список лидеров Премьер-Лиги по средней посещаемости домашних игр

В воскресенье, 25 ноября, в чемпионате России по футболу завершилась первая часть сезона - миновал 15-й тур в Премьер-Лиге. Его выиграл с хорошим преимуществом в турнирной таблице питерский "Зенит". Между тем, он же стал и лидером в списке команд по средней посещаемости домашних игр.

В среднем на играх "Зенита" в первой половине сезона дома были по 49 774 зрителя, всего же 6 домашних игр "сине-бело-голубых" собрали 348 416 человек. На втором месте в рейтинге - московский "Спартак" (31 393), суммарно восемь игр которого посетили 251 144 человека. А вот на третьей позиции - футбольный клуб "Ростов", который окончательно переехал в новом сезоне на стадион, построенный к ЧМ-2018 и по средней посещаемости выбился на третье место. В среднем на домашних играх команды Валерия Карпина за 15 туров было по 30 001 зрителю, а суммарно - 240 011 человек побывали на 8 домашних играх ростовчан.

Следом за этой тройкой - ФК "Краснодар" (25 602), "Крылья Советов" (22 595) и ЦСКА (21 241). Остальные же команды отстали довольно далеко.

У пяти команд средняя посещаемость не дотягивает до 20 тысяч, но не падает ниже десяти: «Локомотив» (14 584), «Урал» (14 483), «Рубин» (13 638), «Арсенал» (10 849) и «Ахмат» (10 064). А у пяти команд она - ниже 10 тысяч: «Енисей» (9025), «Динамо» (7758), «Уфа» (6816), «Оренбург» (5664) и «Анжи» (5466).

В среднем же на играх чемпионата России в первой половине сезона побывали 2 100 873 зрителя, а средняя посещаемость турнира составила 17 507 человек.