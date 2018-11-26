Гарик Сукачев: "Мы встретились с женой на катке и дальше не расставались никогда"

«Раб собственного таланта. Прекрасный отец. Настоящий рок-н-рольщик. Отличный режиссер. Фанатичный друг», – так характеризует Гарика Сукачева его друг Иван Охлобыстин.

Впрочем, не только Охлобыстин с восхищением рассказывал об Игоре Ивановиче на съемках программы «Мой герой» канала «ТВ Центр». Послушав истории от Сергея Галанина, Дмитрия Варшавчика, Алексея Кортнева, Ланы Шеманковой и Михаила Ефремова, Сукачев не выдержал: «У меня такое ощущение, что я уже умер! Все говорят обо мне в превосходной степени…» Что еще рассказали друзья музыканта и он сам о себе, узнаете из выпуска программы во вторник, 27 ноября, в 13:40. А пока специально для сайта «КП» – эксклюзивные фрагменты беседы Гарика Сукачева.

– Рос в Тушино, но родился и до семи лет жил под Москвой в деревне Мякинино. Мама была поваром, папа – инженером-технологом на заводе, – так просто и лаконично начал рассказ о своем детстве Сукачев.

– А на музыку вы ходили?

– В семь лет отец меня отдал в музыкальную школу на баян, который был почему-то таким модным. До сих пор для меня это остается колоссальной загадкой... Мой отец – несостоявшийся музыкант. Любил музыку, играл на духовых, его даже в оркестры приглашали. Но так и не стал профессионалом.

Тут надо вспомнить отца Моцарта. Тот тоже был удивительным музыкантом, но не достиг высот. Поэтому он очень жестко воспитывал своего ребенка, когда увидел в сыне потенциал и талант. Вот мой отец был таким же человеком. И у меня какое-то время не было детства. Каждый день я должен был репетировать не менее четырех часов. Без выходных. Зато такое образование учит сначала понимать, а потом и любить классическую музыку.

– А вы сопротивлялись?

– Конечно. Я был таким мальчиком… Я понимаю, что родителям со мной несладко было. (Улыбается).

– Музыка для ансамблей, которые вы стали сколачивать в подростковом возрасте, откуда бралась?

– Меня вообще никто не учил играть на гитаре. Я смотрел, как старшие ребята играют во дворе, как ставят пальцы. Друг тырил на время у отца прекрасную семиструнную гитару, и я сидел, на ней играл. Потом, годам к пятнадцати, у нас уже была группа. Быстро пошли какие-то свои «жалистные» песни, про дочь прокурора... Но в 15 лет я услышал «Машину времени». У меня что-то сильно поменялось в голове, и я понял, что можно петь рок на русском языке. А стишки с рифмами «кровь» и «любовь» я писал лет с восьми...

Сукачев - актер, режиссер, рокер, муж и отец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– С женой вы с детства вместе. А кем она была в юности? Другом?

– Это была моя девочка любимая. Мы встретились на катке и дальше не расставались никогда. Не скажу, что она прямо красотка. Но она «холёсенькой» всегда была. И всегда была правильной. А со мной вместе пошла по кривой дорожке, начала катиться по наклонной плоскости и ее засосала улица.

– Сергей Галанин говорит, что вы всегда знали, что будете рок-звездой. А с чего вы это взяли?

– Я агностик. Но если предположить существование неких высших сил, наверное, они сказали.

– Ваша песня «Моя бабушка курит трубку» – веселая? Мне вот кажется, грустная…

– Это очень грустная, трагичная песня. Про одинокого пожилого человека, у которого ничего не осталось, у которого маленькая пенсия. Но на самом деле она – пират!

– Вы прекрасно исполняете песни Высоцкого. А ваши песни в чьем исполнении звучат хорошо?

– Я не знаю. Только однажды на одной передаче я услышал, как другие люди поют мои песни. Это тронуло прямо до глубины души. Знаете, я обычно хожу куда-то поужинать и понимаю, что люди от чистой души ставят мои песни. Но всегда прошу, чтобы выключили это и поставили что-то приличное. (Смеется).

– А в кино вас с чего понесло? Интересно было или кто-то позвал?

– Ну, Александр Наумович Митта в 1986 году позвал нашу группу «Бригада С» в фильм «Шаг». А любому человеку на земле интересно попасть в кино. И вот я попадаю на «Мосфильм». Это был запредельный мир прекрасного. Как это не полюбить? Как не сказать себе: «Все, я буду это делать!»? Александр Наумович изначально воспринял меня как рокера, но мгновенно увидел во мне и какие-то другие таланты. И стал моим учителем, научил меня снимать кино.

– Вы в терзаниях внутренних часто пребываете?

– Каждый день. У меня скверный характер…