Волонтёры-медики сдали 6,7 тонн донорской крови в 2018 году

Движение "Волонтеры-медики" объединяет более 20 тысяч добровольцев - студентов медицинских вузов по всей стране. Они помогают в больницах, рассказывают россиянам о пользе здорового образа жизни, а также - способствуют развитию донорского движения в стране. О последних проектах и шла речь на V форуме-слёте «Движение жизни» в Москве, который прошел в медицинском университете имени Н. И. Пирогова.

За 2018 год волонтеры-медики провели более 700 просветительских мероприятий, на которых рассказывали жителям страны о важности донорства крови. Почти 100 тысяч россиян узнали об особенностях донаций и правилах сдачи крови.

Самой масштабной стала Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственный донор», приуроченная ко Всемирному дню донора крови (14 июня). Кроме того, в сентябре два проекта движения "Волонтеры-медики" стали лауреатами VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Это федеральный проект «Школа ответственных доноров» и проект волонтеров из Мордовии «Время = Жизнь».

Но волонтеры не только рассказывали россиянам о донорстве - но и подавали пример. За 10 месяцев добровольцы в сфере здравоохранения пополнили российский банк донорской крови на 6,7 тонны. Этот объём крови безвозмездно сдали 14,9 тысяч человек из 58 регионов страны.