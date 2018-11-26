Российский лыжник Александр Большунов выиграл две гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке

Обладатель трех серебряных и одной бронзовой медалей Олимпиады-2018 Александр Большунов в этом сезоне нацелился только на «золото». И уже в первом же старте сезона обошел трехкратного олимпийского чемпиона Пхенчхана Йоханнеса Клебо. Выскочил у норвежца из-за спины, когда тот уже думал, что победил.

- Я подумал, что Большунов на другой лыжне, и поэтому расслабился. Сделал ошибку, которую обычно делают юниоры. Хотя и знал, что Большунов очень силен. Ну что ж, дерьмо случается. Будем работать дальше, - сказал Клебо.

А на следующий день Большунов уже победил без всякой хитрости. Александр в гонке на 15 км классическим стилем опередил норвежца Эмиля Иверсена на 19,5 секунды.

Таким образом, Большунов возглавил зачет Кубка мира во всех трех индивидуальных номинациях. А диктор по стадиону после двойного успеха Большунова назвал его «королем города Рука».

Сам Александр после финиша заявил, что королем себя не считает, ведь сезон только стартовал и еще бессмысленно делать какие-то выводы. При этом лыжник отметил, что он смог правильно разложиться по дистанции - стартовал не так быстро, как обычно, зато потом смог до финиша держать свою скорость. «Да и лыжи ехали хорошо», - сказал 21-летний лыжник.

Кстати, отлично в Кубке мира выступают и наши девушки. Юлия Белорукова, как и Большунов, выиграла спринт классическим стилем. А на «десятке» классикой Белорукова была пятой, проиграв норвежке Терезе Йохауг 54 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия), 25 ноября

Мужчины. 15 км (К). 1. Александр Большунов (Россия) – 36.17,8. 2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 19,5. 3. Калле Халфварссон (Швеция) – + 21,2… 5. Андрей Ларьков – + 34,3. 6. Максим Вылегжанин – + 42,2… 12. Алексей Червоткин – + 55,9. 13. Иван Якимушкин – + 56,0… 16. Илья Семиков (все – Россия) – + 1.02,6.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия), 24 ноября

Мужчины. Спринт (К). 1. Александр Большунов (Россия). 2. Йоханнес Клаебо. 3. Эйрик Брандсдаль (оба – Норвегия)… 5. Глеб Ретивых… 10. Андрей Собакарев… 35. Алексей Петухов… 44. Андрей Краснов… 60. Артем Мальцев (все – Россия).

Женщины. Спринт (К). 1. Юлия Белорукова (Россия). 2. Майя Дальквист. 3. Ида Ингемарсдоттер (обе – Швеция)… 9. Наталья Непряева… 13. Евгения Шаповалова… 20. Наталья Матвеева… 30. Елена Соболева… 40. Полина Некрасова… 73. Татьяна Алешина (все – Россия).