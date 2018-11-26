2018-11-26T13:32:08+03:00
В мире

В Стамбуле в результате крушения вертолета погибли 4 человека

Офицеры не смогли дотянуть до военного аэродрома всего несколько сот метров [видео]
Мария БЕРК
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В вертолете на момент крушения находились пять человек.В вертолете на момент крушения находились пять человек.Фото: REUTERS
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Военный вертолет рухнул на жилые районы в Стамбуле. Погибли четыре турецких военнослужащих, еще один доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии, сообщают турецкие СМИ.

Раненый солдат успел рассказать, что вертолет совершал учебный полет, но потерял управление во время посадки и врезался в крышу одного из домов в районе Санджактеп и рухнул на стену огрождения. Он не смог дотянуть до военного аэродрома нескольких сот метров.

Сейчас на место происшествия прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар и губернатор города Али Ерликая.

- В вертолете на момент крушения находились пять человек: два офицера, два унтер-офицера и один сержант. По неизвестной причине вертолет был вынужден совершить аварийную посадку, военные пытались избежать столкновения со зданиями, но потеряли управление, - сообщил журналистам глава Минобороны.

Работа спасателей на месте крушения. Фото: REUTERS

Работа спасателей на месте крушения.Фото: REUTERS

В данный момент полицейские оцепили район, на месте работают спасатели. Прокуратура уже начала расследование инцидента. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал.

Свои соболезнования семьям погибших офицеров уже выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вертолет рухнул в Стамбуле .

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