Лучшим городом для жизни в России назвали Тюмень

Финансовый университет при правительстве России провел исследование качества жизни в российских городах. Эксперты оценивали медицинское обслуживание, дороги, развитие культуры и образования, работу ЖКХ и объемы жилищного строительства по данным Росстата. Также учитывались субъективные оценки местным населением удобства города, работы региональных властей, своего настроения и уровня дохода. Результаты стали неожиданными. На первом месте рейтинга оказалась вовсе не столица, как можно было предположить. Первую строчку заняла Тюмень. Вторую – Грозный. А Москва только на третьем месте.

По словам проректора университета Алексея Зубца, Тюмень не была лидером ни по одному показателю. Но везде входила в топ лучших и заняла первое место по совокупности оценок. Москва лидирует по уровню медицины, ЖКХ и доходам населения. А Грозный занимает первое место по качеству дорог, объему строительства и по удобству города для жизни. Кроме того, жители высоко оценили работу местных властей – это тоже повлияло на место в рейтинге.

СПРАВКА "КП"

Лучшие города для жизни

1. Тюмень

2. Грозный

3. Москва

4. Казань

5. Сочи

6. Екатеринбург

7. Санкт-Петербург

8. Череповец

9. Тула

10. Сургут