2018-11-26T14:20:47+03:00
В мире

Лавров: Провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева

Глава МИД РФ заявил, что действия украинских кораблей создали опасную ситуацию в акватории Черного и Азовского морей
Мария БЕРК
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Глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ Сергей Лавров.Фото: REUTERS
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Провокация украинских военных в Керченском проливе стала первоочередной темой во всем мире. Мировое сообщество призывает к деэскалакции ситуации и Россию, и Украину. Киев в очередной раз переводит стрелки на Москву, заявляя, что Россия вновь виновата в сложившейся ситуации. И чего теперь ждать Москве — очередных санкций?

Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Это была однозначно провокация. Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлении погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментарии нашего официального представителя. Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства, - сказал министр.

Также он отметил, что действия украинских кораблей создали угрозу для нормального движения по акватории Азовского и Черного морей.

- То, что это было сделано с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства (украинских властей. - ред.), ни у кого сомнений нет. Когда украинская сторона планировала эту провокацию, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации в расчете на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно, будут вставать на сторону провокаторов, - уверен Сергей Лавров.

Министр добавил, что западным партнерам Украины следует успокоиться и угомонить тех, кто пытается за счет провокации в Керченском проливе получить политические очки перед выборами президента Украины весной 2019 года.

- Я слышал, что Евросоюз устами представителя внешнеполитической службы заявил, что он ожидает от России прекращения инспекций судов в Азовском море. - сказал глава МИД РФ. - Эти инспекции проводятся в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе с Украиной. Эти инспекции еще не привели ни к единой жалобе со стороны инспектированных судов, - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр считает, что Киев после введения военного положения может решить, что у него развязаны руки в Донбассе.

Также Лавров дал оценку акциям украинских националистов у российских посольств в Киеве и Львове, которые забрасывали здания дымовыми шашками и жгли покрышки.

- Это какой-то шабаш, - сказал министр.

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