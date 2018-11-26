2018-11-26T15:40:55+03:00
Политика

Путин предложил растиражировать кировских врачей

Президенту рассказали о новым методах работы участковых докторов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом. ФОТО kremlin.ruГубернатор Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом. ФОТО kremlin.ru
Изменить размер текста:

Глава Кировской области Игорь Васильев на встрече с президентом напомнил Владимиру Путину, как он год назад в Кирове открывал первую "бережливую поликлинику". И оказалось, что Путин этот момент не забыл.

- Поликлиника номер один? Деятельная заведующая там, - подтвердил он.

- У нас таких уже 59 процентов. К 2019 году мы планируем перевести все 100 процентов поликлиник на такие принципы организации работы, - пообещал губернатор. - У нас уже 100 процентов всех документов в электронном виде, 12 тысяч рабочих мест докторов автоматизированы, и 100 процентов ведут приём исключительно с использованием персональных компьютеров. Это позволяет нам контролировать выписку лекарств, закупку, назначения и, самое главное, даёт экономию порядка 20 процентов средств в системе ОМС.

- А время в очередях сколько занимает? - уточнил президент.

- Сократилось в несколько раз, - доложил Васильев. - Мы восстановили единую скорую службу помощи, создали санитарную авиацию. У нас уже 44 вертолётные площадки по всей территории области возле больниц. Мы укладываемся в тот самый «золотой час».

- Главное, чтобы они работали, - отреагировал Путин.

- Более 800 человек в год мы перевозим вертолётами. Более того, в вертолётах у нас полностью можно проводить все реанимационные мероприятия – от кардиограммы до переливания крови прямо на борту.

Васильев рассказал о введенной системе для участковых докторов - когда снижается смертность на участке, участковому доплачивают до 10 тысяч рублей.

- За то, что вовремя направляют на диспансеризацию, при необходимости направляют на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам, - пояснил он.

- А как вы определяете эти критерии? - заинтересовался президент.

- Это очень интегрированный показатель, мы его выводим, и буквально первый месяц мы такой эксперимент ставим, - сказал губернатор. - Надеюсь, что это позволит нам как раз перейти к выполнению указа абсолютно осознанно, понимая, что в этом заинтересовано в том числе и первичное медицинское звено.

- Надо посмотреть на эту практику и, может быть, её тиражировать, - поддержал Путин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Константин Затулин: Из-за указа Ельцина беженцы с Украины до сих пор не могут получить убежище в России
Из 2,5 миллиона украинцев, приехавших в Россию, только 24 получили статус «носитель русского языка». Об этом на пресс-конференции в «КП» и в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ
За кресло губернатора Приморского края поборются 5 кандидатов
Представители избирательной комиссии провели открытый брифинг, на котором подробно рассказали о процедуре регистрации кандидатов на выборы 16 декабря и обо всех допущенных политиками нарушениях [мнения экспертов]
Пять десантников на вертолетной платформе 15 минут летали над Кремлем: Что известно об учениях ФСО в Москве
Корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов расспросил о необычной «воздушной операции» начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Александра Ряскова [видео]
Новости 24
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit
В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы
Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами граждан с редкими заболеваниями
В Японии полиция обнаружила в доме шесть трупов
МИД РФ выразил решительный протест в связи с украинской провокацией в Керченском проливе
Рябков: Путин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в Аргентине
Минэкономразвития выступило против антипиратского законопроекта
Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Большинство японцев поддерживает активизацию переговоров по Курилам
Трамп заявил, что навсегда закроет границы с Мексикой
Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения
Песков назвал причину своего отсутствия на Географическом диктанте
Глава МИД ФРГ призвал к деэскалации ситуации в Керченском проливе
Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20
Канадские ученые нашли еще один способ бросить курить
Россия завершила поставки истребителей Су-35 в Китай
Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации
Противники пакта ООН о миграции избили евродепутата на митинге в Таллине
МИД России раскритиковал решение литовских властей увековечить память главаря «лесных братьев»
В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж
В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины в порту Керчи
Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi