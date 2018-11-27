Российская медицина бросает вызов раку

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Реализация программы по борьбе с раком потребует качественных изменений в работе всей системы здравоохранения. В недавней истории нашей медицины уже был такой прецедент - сосудистая программа. Начиная с 2009 года в России за несколько лет была радикально модернизирована система помощи больным при «сосудистых катастрофах» - инфарктах и инсультах. По всей стране было создано более 600 сосудистых центров, организована срочная доставка в эти центры пациентов, проведено переобучение медицинского персонала. В результате смертность от инсульта удалось сократить более чем в два раза. Это стало началом реорганизации всего здравоохранения. Трехуровневая система медпомощи, планомерное внедрение современных технологий в массовую врачебную практику по всей территории страны, формирование национальных сетей специализированных медицинских центров - все это началось с сосудистой программы.

Теперь еще более серьезным вызовом для российской медицины станут онкологические заболевания. Рак - вторая после сердечно-сосудистых заболеваний причина смертности. Для борьбы с ним за последние годы уже сделано немало. Полученный на сегодня результат - начало снижения смертности от злокачественных новообразований по итогам прошлого года. Но дальнейшее наступление на рак потребует масштабных системных мер.

УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ

Современный уровень медицины позволяет в большинстве случаев успешно противостоять раку, если он выявлен на ранних стадиях. Важный для онкологии показатель 5-летней выживаемости пациентов, практически означающий победу над болезнью, всегда приблизительно соответствует доле случаев, выявленных на 1-й и 2-й стадиях. Поэтому сегодня ранняя диагностика - ключевое условие врачебного успеха.

Внедрение с 2013 года всеобщей диспансеризации населения и ряд других мер позволили добиться определенного прогресса.

«За 5 лет нам удалось достаточно существенно повысить выявляемость рака на ранних, 1-й - 2-й стадиях, - в среднем, при всех локализациях рака - с 50 до 56%, - рассказала в одном из недавних интервью министр здравоохранения Вероника Скворцова. - Кажется, что это не очень много, но за данным приростом - десятки тысяч спасенных людей. Одновременно резко снизился показатель «запущенности», то есть выявляемость на 4-й стадии, который составил от 5 до 9%».

Теперь же на повестке дня системная задача - формирование «тотальной настороженности» к онкозаболеваниям в первичном звене. Для этого разрабатываются и внедряются особые методики. Заработала специальная программа повышения квалификации для врачей первичного звена. Дистанционное обучение по интерактивному модулю уже прошли 80% участковых терапевтов.

Алгоритмы раннего обнаружения онкологических заболеваний будут вшиты в обязательные для выполнения протоколы действий врачей, реализованные в программном обеспечении «рабочего места врача». Такая IT-система сейчас устанавливается по всей стране.

ОБОГНАТЬ БОЛЕЗНЬ

После появления тревожного сигнала вся медицинская система должна сработать максимально четко, чтобы не упустить время - поставить точный диагноз и как можно раньше начать правильное лечение. Для этого при многопрофильных стационарах и крупных поликлиниках будут созданы межрайонные онкологические службы, где при подозрении на онкологическое заболевание можно будет в течение 14 дней получить точный и обоснованный диагноз. Кроме того, будет создана сеть из 18 референс-центров для «второго экспертного мнения» при диагностике.

Будет переоснащено более 100 медучреждений онкологического профиля в регионах. Предусмотрено развитие сети федеральных онкоцентров, в том числе создание центров протонной терапии - наиболее инновационной части ядерной медицины.

«Отдельная часть программы, - пояснила Вероника Скворцова, - это не просто устранение дефицита кадров в онкологической службе, а создание новой генерации кадров, включая не только врачей, но и инженерный персонал: радиохимиков, медицинских физиков, радиофизиков».

ВАЖНАЯ ЦИФРА

К 2024 году 63% всех злокачественных новообразований будут выявляться на ранних стадиях.