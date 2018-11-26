Общественный совет Аэрофлота обсудил новую стратегию компании

Новая стратегия развития группы «Аэрофлот» до 2023 года получила название «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». Члены совета ознакомились с главными положениями этой программы, которую ранее одобрил президент Владимир Путин.

В ближайшие пять лет Аэрофлот и его дочерние компании планируют резко нарастить пассажиропоток до 100 миллионов пассажиров.

При этом втрое возрастет объем транзитных перевозок, а значит, и статус Аэрофлота как глобальной авиакомпании, которая доминирует на одном из самых важных и конкурентных международных рынков – транзите Европа – Азия. Первоочередное внимание национальный перевозчик уделит повышению доступности воздушного транспорта для россиян, в особенности на межрегиональных маршрутах, в обход московского авиаузла.

К 2023 году Аэрофлот откроет четыре новые региональные базы: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, а также международный хаб в Красноярске. Компания является главным партнером отечественного авиастроения и в предстоящие годы усилит эту стратегическую роль: к 2026 году парк самолетов российского производства будет насчитывать в Группе «Аэрофлот» до 200 современных машин Superjet 100 и МС-21, конкурентоспособных на мировом рынке. Аэрофлот уже сегодня является одним из лидеров глобальной отрасли в сфере цифровизации. Новая стратегия предусматривает здесь новые прорывы, в том числе на базе внедрения искусственного интеллекта.

-В уходящем году Аэрофлот достойно отметил свое 95-летие укреплением позиций в глобальной элите гражданской авиации, - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – К следующему, столетнему, юбилею мы намерены выйти на качественно новый уровень по всем стратегическим направлениям. Наша цель - не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий, по уровню сервиса, а главное – беспрецедентное повышение доступности авиаперелетов для российских граждан.

На заседании Общественного совета речь шла также о перспективах программы «плоских тарифов», которую Аэрофлот реализует с 2015 года на рейсах в Крым, Калининград и Дальний Восток. Главный вопрос, который волновал членов Общественного совета, как Аэрофлот сможет продолжить эти социальные перевозки по цене ниже себестоимости в условиях роста издержек для отрасли. Руководство авиакомпании подчеркивает, что считает недопустимым повышение фиксированных низких тарифов для отдаленных и стратегически важных регионов.

В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по «плоским» тарифам дочерней авиакомпании «Россия». За счет этого снизится средний «плоский» тариф, предлагаемый группой «Аэрофлот», а количество билетов по указанным тарифам вырастет. При этом на дальневосточных рейсах «России» комфорт и уровень обслуживания сравнимы с премиальным сервисом Аэрофлота.

-Повестка дня была очень содержательной, - заявила Татьяна Тарасова. – Мы обсудили вопросы государственной важности. Еще более важно то, что они имеют высокое значение для каждого россиянина. От того, насколько доступным будет самолет для самых разных слоев населения, зависит будущее России в целом, ее экономика, обустроенность, привлекательность. Общественный совет высоко ценит стремление руководства Аэрофлота создать сеть перевозок, которая наилучшим образом способствует достижению этих приоритетных целей.

СПРАВКА

Общественный совет Аэрофлота – консультационно-совещательный орган, который действует с 2014 года. Он помогает компании поддерживать диалог с обществом и реагировать на его запросы. Совет состоит из 24 членов, которые работают на безвозмездной основе. Среди них – представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, профессиональных объединений, культуры и спорта.