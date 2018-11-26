Фонд Росконгресс выступил соорганизатором заседания по лекарственному обеспечению в Госдуме

В Госдуме прошло заседание Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности в России.

Организаторами мероприятия выступили Подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья совместно с Фондом Росконгресс. Поддержку мероприятию оказали Высшая школа организации и управления здравоохранением и компания EY.

На заседании выступили представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других профильных ведомств, парламентарии, руководители отечественных и зарубежных фармацевтических компаний.

Президент России Владимир Путин провел 16 ноября выездное совещание о мерах по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения россиян. В ходе дискуссии в Государственной Думе обсудили решения, принятые на данном совещании, а также уделили особое внимание вопросам построения пациентоориентированной модели системы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств, настройки системы государственных закупок и сбалансированного ценообразования при регистрации цен на лекарственные препараты.

«Несмотря на всю важность лекарственного обеспечения, не получится вырвать его из контекста общего здравоохранения – мы говорим и о здоровом образе жизни, и о своевременной диагностике, и о профилактике, и о реализации национального календаря прививок – обо всем том, что снизит нагрузку с последующего лекарственного обеспечения», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Тема лекарственного обеспечения, наряду с другими важнейшими предложениями по достижению общенациональных целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, будет рассмотрена в рамках повестки форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который состоится 13 февраля 2019 года в Сочи. Цель сессии «Система всеобщего лекарственного обеспечения – залог достижения национальной цели» – обсудить и сформировать ключевые положения концепции национальной лекарственной политики в РФ.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила: «Нам необходим системный подход в решении вопроса эффективного лекарственного обеспечения населения. Для этого нужна концепция национальной лекарственной политики. В ней должны быть определены объем необходимых средств и источники финансирования лекарственного обеспечения, долгосрочные потребности в лекарственных препаратах населения РФ, а также соблюден баланс между всеми заинтересованными сторонами. Проект такого документа мы с компанией EY сейчас готовим и через месяц представим для рассмотрения всеми заинтересованными сторонами. Первое обсуждение документа состоится в Сочи, в стартовый день Российского инвестиционного форума, затем – на площадке Петербургского международного экономического форума».

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдет в стартовый день Российского инвестиционного форума. Ключевой темой форума станет обсуждение инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также рассмотрение актуальных вопросов демографического развития, здравоохранения, проектов в области науки и образования.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор – Фонд Росконгресс –социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.