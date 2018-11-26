2018-11-26T18:03:18+03:00
Политика

Украинскими моряками командует танкист

Что представляют из себя Военно-морские силы Украины и кто ими руководит
Виктор БАРАНЕЦ
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Знакомьтесь: вице-адмирал Игорь ВоронченкоЗнакомьтесь: вице-адмирал Игорь Воронченко
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Никто не сомневается, что отмашку на провокацию в Керченском проливе украинским морякам дал лично Петр Порошенко. Но вот отдать непосредственный приказ мог только командующий Военно-морскими силами Украины. Кто он? Оказалось - вовсе не моряк, а танкист из песчаных пустынь. Что уже многое говорит о профессионализме этого «морского волка». Знакомьтесь: вице-адмирал Игорь Воронченко, окончил Ташкентское танковое училище. Командовал взводом, ротой, был начальником штаба танкового батальона, командиром мотострелкового полка... То есть - сухопутный вояка.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Отличился тем, что в 2014 году выступил с предложением расстрелять из танков Верховный совет Крыма, как только туда вошли российские спецназовцы. И еще тем, что более полугода был командующим АТО (карательной операции) в Луганской области. На Луганщине моря опять же нет. И вдруг - стал главным «по корабликам».

Впрочем, не мудрено. Сам военный флот Украины - под стать своему командующему.

Оцените сами. Из боевых кораблей, находящихся сейчас в составе ВМС Украины:

- флагман флота - фрегат Гетман Сагайдачный - в ремонте,

- корвет Винница - в ремонте,

- десантный корабль Олиференко - в ремонте,

- ракетный катер Прилуки - не на ходу.

Из боевых единиц в исправном состоянии 6 артиллерийских катеров проекта «Гюрза» (не считая 6 быстроходных надувных лодок). Из них 2 катера - Никополь и Борисполь теперь болтаются арестованными на приколе в Керчи. Фактически это - треть боеспособного флота Украины.

Еще пара провокаций наподобие тех, что случились 25 ноября в Керченском проливе, и флота у Киева не останется от слова совсем.

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