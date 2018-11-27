Навстречу партийному съезду

Глеб Кузнецов, политолог, руководитель Экспертного Совета ЭИСИ

К сентябрю рейтинг партии достиг минимальных значений - конца 2011 года, когда проходили массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, на этот раз падение спровоцировано «пенсионной реформой», ответственность за которую взяла на себя «Единая Россия».

Во всём мире партии, реализующие непопулярные реформы и не боящиеся за них отвечать, в следующем цикле теряют поддержку избирателей, а вслед за этим и свою власть. Но для «Единой России» осенние выборы оказались не столь критическими. Партия прошла их без системных сбоев, сохранив большинство во всех региональных законодательных собраниях, и за очень нетипичными исключениями сохранила своих сторонников на губернаторских постах (чьей бы заслугой это на самом деле ни было). Во многом это стало возможным благодаря поддержанию имиджа адекватной и обновляющейся политической силы, которая выглядит гораздо увереннее на фоне других партий. Но кризис все же на лицо. И есть предпосылки к его сохранению за счет роста популистских настроений и запроса на обновление. И что может сделать партия для преодоления «пореформенного кризиса» и возвращения позиций?

«Единая Россия» должна уходить от абстрактного «избирателя», она во многом стремится к статусу «catch-all» партии, но это не означает, что нужно ориентироваться на некоего абстрактного «усреднённого» человека, «любого человека» (как в названии итальянской право-популистской партии начала прошлого века). Создатель европейского континентального консерватизма Жозеф де Местр ещё в XVIII веке писал на полях новой французской конституции: «Они все время пишут, что действуют во имя Человека. За всю свою жизнь я встречал Француза, Англичанина, Русского и даже благодаря г-ну Монтескье о Персе слышал, но этого их Человека я не только не встречал, но даже и помыслить себе не могу, кто он и каким он может быть».

Партии нужно уходить от обобщения к работе с отдельными социальными идентичностями - одни из которых чувствуют себя «недопредставленными», а другие – «недозащищенными». При этом в разное время и в разных ситуациях человек может чувствовать свою принадлежность к разным группам. Например, врач 60-ти лет как представитель городской «интеллигенции» или «прогрессивного медицинского сообщества» - это человек «недопредставленный», а как «предпенсионер» - «недозащищенный». И это его восприятие может меняться практически мгновенно: от утреннего разговора с начальством до вечерней поездки домой в городском транспорте.

От «всеулавливающего» принципа catch-all-партии, надо переходить к принципу «всевключенности». Нужно реализовывать не множество нишевых проектов, а работать над созданием системы включения активных людей в работу партии – от сигнала о проблеме и поиска решений до голосования. Дробить людей на десятки групп вроде «пенсионеров», «студентов», «жителей села» и так далее – не нужно. Нужно просто понять логику подхода, объединяющего все эти разные фракции в две больших общности: нуждающихся в «защите» (консервативный запрос) и «представительстве» (модернизационно-либеральный запрос).

Для того, чтобы реализовать эту систему нужно сосредоточиться на следующих важных направлениях:

- цифровая партия. На дворе XXI век и движение в сторону цифровизации и интернета просто неизбежно. При чём речь идёт не только о продвижении в соцсетях и автоматизации партийного документооборота, но что более важно – переводе взаимодействия с избирателями в цифровой формат. Партия «малых дел» может максимально эффективно использовать современные технологии, чтобы услышать проблемы «маленьких» людей и отчитаться об их решении. Рабочий инструментарий для такого контроля уже опробован в рамках различных городских проектов типа «mos.ru» в Москве, «Делаем вместе» в Ярославле и других. Сообщение о проблеме регистрируется на интернет-портале, назначаются исполнители, ставится контрольный срок и после решения проблемы публикуется отчёт о работе. Эту схему нужно развивать в рамках партийного проекта, и расширять спектр решаемых проблем за рамки сугубо муниципальных полномочий. Новые возможности можно искать в опыт зарубежных партий, которые используют схемы привязки к сети местного активизма (по модели Meetup), обсуждения и отбора программных инициатив и многие другие модели интерактивного взаимодействия с избирателями и активом через Интернет. Площадки обмена мнений и выработки решений. Партия должна быть живой – электронные платформы, публичные обсуждения важных решений, работа в социальных сетях и СМИ — это не модные KPI, а самая живая часть политической деятельности, составляющая основу всей партийной работы.

- общественная адвокатура. Группа, нуждающаяся в «защите», нередко трактует свою проблему как некую государственную несправедливость, но в то же время в ее решении рассчитывает целиком и полностью именно на государство. И самые драматичные изменения происходят в этом квазиклассе, когда он сталкивается с равнодушием и непониманием со стороны представителей государства. Люди нуждаются в защите и посредничестве для решения своих проблем. И здесь партия может выступить с позиции «общественной адвокатуры» - защиты жилищных прав, прав жителей перед поставщиками ЖКХ и местными администрациями, защиты прав пациентов и врачей и так далее. Такой опыт у партии уже есть, например, в вопросах защиты дольщиков. Но этот опыт должен выходить за рамки разработки законодательной защиты. Партия может взять роль «посредника» между гражданином с проблемами и всей государственной «машиной» или непробиваемыми инфраструктурными компаниями, условными «Горгазом» и «Горсветом» (для чего, кстати, создавался в свое время инструмент советов потребителей по вопросам естественных монополий в регионах, где и партийцы могут сыграть немалую роль).

- адвокатура по трудовым вопросам. Этот пункт стоит выделить отдельно. Дискриминация на работе – это одна из самых больших проблем российского общества, права работников нарушаются повсеместно – от частного сектора до самых строгих государственных учреждений. Профсоюзы, общественные объединения с ролью трудовой адвокатуры справляются не в полной мере, тогда как в распоряжении партии есть все необходимые ресурсы и инструменты, чтобы добиваться куда более заметных результатов.

- «бытовой популизм». Чиновники, имеющие партийный билет «Единой России», в последнее время всё чаще оказываются в субъектом медийных скандалов. Кто-то неправильно выразился, кто-то не задекларировал яхту. Эти темы на слуху и снова ставят вопрос о необходимости создания новых правил поведения и стандартов «партийной чистоты». И это правильно - необходимо внедрять такие нормы и стандарты поведения, которые бы перекрывали нормы действующего законодательства и соблюдались неукоснительно. Не надо «жить по понятиям», но нужно понимать, что морально-этические нормы, принятые в нашем обществе несколько шире того, что требуется от человека по писаному закону. «Элита», и прежде всего, политическая, должна быть связана этическим кодексом, в том ее особенность. Принятие очередного «кодекса чести» и выпуск тоненькой брошюрки о том, что нельзя воровать, убивать и покупать яхты на нетрудовые доходы — мало поможет. Необходимо задумываться о системе эффективной самодисциплины, внутрипартийном контроле с чёткими последствиями для нарушителей. Репутационные механизмы должны включать четкие и неотвратимые последствия. И в то же время не нужно бояться заниматься «бытовым популизмом» - отказываться от служебных иномарок, богатых льгот и премий. В этом ключе последняя инициатива Турчака об отказе от пенсионных льгот для депутатов и сенаторов – это отличный пример такого «бытового популизма», реально работающий и не стыдный. Авторитет партии зиждется не на её идеологии и декларируемых ценностях, а на личных качествах её членов.

- политическое сопровождение проектов развития. Партия должна активнее включаться в политическое сопровождение приоритетных национальных проектов и «всероссийских строек». Партия может стать живым проводником проектов, вместо скучных административных сводок ответственных министерств. Можно вспомнить драйв комсомольского БАМа.

- дискуссии, открытость, понятность и вариативность реакции на повестку — это необходимый минимум, позволяющий сформировать у избирателей основу для доверия партии, которая предстаёт живым организмом, а не «чёрным ящиком», в котором непонятно откуда возникают готовые решения. Для этого необходимо создавать площадки по обмену мнениями и выработке решений – партийные клубы на всех уровнях, рабочие группы по самым разным вопросам. И не для проформы, а с последующей реализацией выработанных решений.

- аудит, прозрачная система эффективности – норма открытости и подоточетности избирателям, тем более в цифровую эру. Зачем организовывать общественные приёмные, развивать работу в социальных сетях, собирать все эти предвыборные «наказы», если не доводить потом дело до конца, не контролировать жестко итоговый результат? При этом такая система должна быть прозрачной – избиратель должен иметь доступ к информации о том, кто, что и в каком объёме сделал для достижения результата. В связи с этим имеет смысл подумать над создание некой системы аудита эффективности партийных функционеров, их вовлеченности в работу с соответствующими показателями этой эффективности и отчётом по их достижению. ОНФ, внепартийный проект, давно уже обогнал «старших товарищей» на этом поприще, и пора перехватывать инициативу. Партии было бы неплохо поправить ситуацию и получить в своё «портфолио» заголовки вроде «Члены «Единой России» раскрыли мошенническую схему закупок в таком-то районе» или «Единороссы» проследили за распределением жилья — все остались довольны» - пока же чаще сами партийцы становятся героями таких публикаций в негативном ключе.

В последние два месяца рейтинг «Единой России» показывает медленный рост, но до прежних значений ему ещё далеко. В любом случае, даже если воспринимать «послепенсионное» проседание по рейтингу как кризис, то нужно прежде всего воспринимать его как возможность. И прежде всего, это возможности обновления, возможность найти новый потенциал, новые силы.