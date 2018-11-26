Победа «Монако» над «Каном» стал подарком Дмитрию Рыболовлеву на день рождения

Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник ФК «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с президентом монакского клуба Дмитрием Рыболовлевым. Футболист рассказал, что стал лучше чувствовать себя в новой обстановке, познакомился с партнерами по команде и тренером, начал учить французский язык, хотя поначалу было тяжело. Головин также упомянул, что сейчас полностью готов игре, чувствует себя нормально, и травмы его больше не беспокоят. Скоро к нему приедет его брат.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку ФК «Монако» в учебном центре Ля Турби и поздравил игроков и тренера Тьерри Анри с победой в матче с «Каном» 24 ноября. Это стало первой победой монегасков за 17 матчей во всех турнирах и первой победой Анри на посту главного тренера. «Победа «Монако» [в субботней] игре стала хорошим подарком от клуба ко дню рождения Рыболовлева», - сказал представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

Как уже писали СМИ, Дмитрий Рыболовлев, которого на сутки задерживали для допроса в Монако и освободили под условия судебного контроля, может свободно ездить по разным странам. Его недавняя поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с задержанием в Монако 6 ноября. В Москве он провел ряд встреч и отметил с друзьями и близкими свой день рождения 22 ноября.