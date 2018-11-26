2018-11-26T19:25:41+03:00
Экономика

Президент внес в Госдуму поправки, которые помогут предпринимателям избежать уголовного наказания

Депутаты рассмотрят их 3 декабря
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Поправки безусловно смягчат участь многим бизнесменамПоправки безусловно смягчат участь многим бизнесменамФото: Борис КОКУРИН
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Например, такая статья, как "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" (ст. 145.1 Уголовного Кодекса РФ) - наказание доходит до 5 лет лишения свободы. Причем платить уголовный штраф или отсиживать срок придется даже в том случае, если к моменту суда все задолженности уже погашены.

Президентские поправки смягчат наказание. «Лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию», говорится в пояснительной записке к законопроекту, который глава государства направил в Госдуму.

- Поправки безусловно смягчат участь многим бизнесменам, - ведущий «Радио КП» предприниматель Дмитрий Потапенко. - Они приняты своевременно — если сейчас с выплатой зарплаты в целом нет проблем, то в следующем году из-за более сложной экономической обстановки ситуация может ухудшиться. По моим оценкам, поправки коснутся 7% тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. У меня есть знакомый, в прошлом прокурор крупного города в Центральной России. У него в свое время руководство жестко требовало посадить руководителя одного ФГУП, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам. А почему не выплачивал? Потому что из центра не поступили вовремя деньги — какая же в этом вина руководителя? А еще эти изменения уменьшат коррупционную составляющую. Недобросовестные следователи уже не смогут вымогать деньги под угрозой того, что возьмут под стражу или подведут под колонию.

ЧТО ЕЩЕ СМЯГЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести при мошенничестве в сферах кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, при преднамеренном неисполнении договорных обязательств, в случаях присвоения или растраты, обмана или злоупотребления доверием.

- Запрещено заключать под стражу до суда лиц, подозреваемых и обвиняемых в "Злоупотребление полномочиями" (ст. 201 УК РФ), если это деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности. А также тех, кто проходит по ст. 1712 - "Незаконные организация и проведение азартных игр"

- При производстве следственных действий по «предпринимательским» статьям запрещается необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности фирм или индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации.

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов:

«Президентские поправки в УК и УПК не заработают в полной мере без поправок в закон об оперативно-розыскной деятельности»

Остаются неурегулированные вопросы. Например, требование не допускать необоснованное применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателе. Без внесения аналогичных положений в закон №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» изъятия документов, материалов и т.д. по-прежнему будут осуществляться в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законопроект регламентирует особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий. Однако допускается изъятие электронных носителей, если на них содержатся «сведения, которые могут быть использованы для совершения новых преступлений». Такая формулировка неконкретна и может привести, например, при подозрении в совершении преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности к изъятию электронных носителей с программными ключами к бухгалтерской деятельности, сертификатов ключей электронных подписей и т.д., что блокирует работу организации. Очень важно сформулировать исключения, которые позволяли бы, не противореча интересам следствия, исключить возможность необоснованного давления на предпринимателей.

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