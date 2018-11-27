Экспорт нефти перешел в новое измерение

23 ноября компания «Транснефть» отгрузила миллиардную тонну углеводородов на экспорт через порт Приморск. Танкер «Мастера» ждал этого момента у причала № 2. Вечером того же дня он должен был уйти в финский порт Порвоо. Налив юбилейной тонны транслировался онлайн. Какая-то пара секунд - и длинный гудок оповестил собравшихся в порту журналистов и представителей компании об этом историческом событии.

- Этот миллиард имеет огромное значение для всех, - отметил Владимир Назаров, заместитель вице-президента «Транснефти». - Это значит, что есть надежный канал, по которому российские производители нефти и нефтепродуктов могут экспортировать свою продукцию. Для них это экспортная выручка. Для страны - это тоже экспортные доходы в федеральный и региональные бюджеты.

- Для нас это праздничная дата. Это ежедневная кропотливая слаженная работа всего нашего коллектива по реализации программы долгосрочного развития. Это круглосуточная работа нашего персонала, поскольку прием из трубопроводов и погрузка на танкеры - это непрерывный процесс. Поэтому это общая победа, с которой хотелось бы всех поздравить, - добавил Максим Кудинов, генеральный директор «Транснефть - Порт Приморск».

Приморск - первый отечественный нефтеналивной порт на Балтике. Он был построен в конце 2001 года как конечная точка Балтийской трубопроводной системы (БТС), ставшей новым экспортным маршрутом российского сырья. Тогда терминал Приморска состоял из 10 резервуаров по 50 тысяч кубометров, насосной и двух причалов. После расширения БТС увеличились и мощности Приморска, где было построено еще два глубоководных причала, 8 резервуаров и оборудованы две насосные станции. Сейчас готовятся установить садки для выращивания рыб и водорослей - для мониторинга уровня загрязнения вод. Контролировать процесс будут наиболее чувствительные к загрязнению виды рыб - форель и лосось.

Приморск - крупнейший порт на северо-западе России. Его мощность - 60 млн. тонн в год по отгрузке нефти и 25 млн. тонн по отгрузке нефтепродуктов. В этом году планируется отгрузить через него на экспорт 38 млн. тонн нефти. Это немного меньше, чем в прошлом году. При этом увеличится экспорт дизельного топлива - это значительно выгоднее для государства, чем продавать сырую нефть. Большая часть судов, выходящих из Приморска, направляется в порты Голландии, Финляндии, Швеции, Литвы и Испании.

Балтийский сосед

Приморск - не единственный порт «Транснефти» на Балтике. Шесть лет назад на побережье Лужской губы появился нефтяной терминал «Усть-Луга». Он стал конечной точкой Балтийской трубопроводной системы-2, введенной в эксплуатацию в 2012 году. С точки зрения геополитики проект имеет стратегическое значение. Раньше отсутствие достаточных перевалочных мощностей заставляло отечественные нефтяные компании прибегать к услугам иностранных портов. Создание независимого балтийского направления транспортировки позволило диверсифицировать экспортные потоки российской нефти. А также снизить риски при ее транспортировке на зарубежные рынки - нефть начали экспортировать в Европу напрямую, обходя транзитные страны. Это стало важным шагом к обеспечению энергетической безопасности России.

Начальная проектная мощность терминала составляла 30 млн. тонн нефти в год. Но уже в прошедшем году реализация технических мероприятий позволила «Транснефти» увеличить пропускную способность БТС-2 на 20% - до 36 млн. тонн в год. Вследствие чего в 2017 году через «Усть-Лугу» на экспорт было отгружено 32,7 млн. тонн нефти.

Всего начиная с марта 2012 года, с момента отгрузки первого танкера в «Усть-Луге», объем экспорта нефти составил более 150 млн. тонн. Грузооборот портовой нефтебазы за это время увеличился более чем в два раза.

При этом у «Усть-Луги» еще есть потенциал для развития. Проект второй очереди БТС-2, предусматривающий возможность расширения пропускной способности до 38 млн. тонн, предполагает строительство трех нефтеперекачивающих станций, а также двух дополнительных резервуаров непосредственно на территории береговой нефтебазы.

Крупнейший порт в стране

Новороссийский морской торговый порт - крупнейший в стране по грузообороту. Основу наливных грузов составляют сырая нефть и нефтепродукты. В прошлом году здесь было отгружено на экспорт 30,7 млн. тонн «черного золота». Прежде чем попасть в порт, нефть российских производителей, а также наших ближайших соседей из Азербайджана и Казахстана перекачивается по магистральным нефтепроводам «Транснефти» в направлении перевалочного комплекса «Шесхарис».

Возводить нефтебазу «Шесхарис» начали еще в 1961 году. Проектировщики с самого начала мыслили масштабно. На одноименном мысе на высоте 100 метров над уровнем моря был построен резервуарный парк емкостью 99 тысяч кубических метров. Параллельно шло строительство перевалочной нефтебазы «Грушовая». Эти две промышленные площадки расположены в 12 км друг от друга. В 2015 году два этих объекта были соединены трубопроводным тоннелем. В настоящее время перевалочный комплекс обладает одним из крупнейших в России резервуарных парков с общим объемом хранения в 1,3 млн. кубометров нефти.

Первый танкер с сырьем на экспорт отошел от местного причала более полувека назад - в 1964 году. А в 2015 году «Шесхарис» отгрузил свою полуторамиллиардную тонну нефти.

В этом году «Транснефть» ввела в эксплуатацию объекты магистрального нефтепродуктопровода проекта «Юг»: Волгоградский НПЗ - Тингута - Тихорецк - Новороссийск. В рамках этого проекта впервые началась перевалка дизельного топлива класса Евро-5. Техническая возможность нефтепродуктопровода позволяет транспортировать до 6 млн. тонн в год в направлении экспортного терминала компании.

Порт «Козьмино» отгрузил летом 2018 года 200-миллионную тонну нефти. Автор фото: Екатерина ПОРУНОВА.

Путь на Восток

Порт «Козьмино» в заливе Находка Приморского края - нефтяные ворота в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для России энергетический рынок АТР чрезвычайно перспективен. Промышленность стран этого региона растет высокими темпами. А это повышает спрос на энергоресурсы, соответственно увеличивает потребность в импорте нефти. Нефтепровод, который бы подводил нашу нефть к быстрорастущему рынку АТР, был просто необходим.

«Козьмино» - конечная точка транспортной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тысяч км и проходит по шести регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока. Именно отсюда экспортируют нефть нового сорта ESPO (East Siberian - Pacific Оcean). Основные покупатели - Китай, Япония, Малайзия, Корея и Сингапур.

Ввод в эксплуатацию первой очереди нефтепорта состоялся в 2009 году. На первом этапе нефть в порт поступала исключительно по железной дороге в объеме до 15 млн. тонн в год. Но уже через три года открытие второй очереди, включающей в себя строительство береговой нефтебазы приема нефти с подведенным магистральным нефтепроводом, позволило увеличить объем поставляемого сырья к терминалу вдвое. В прошлом году через порт «Козьмино» отгрузили 31,7 млн. тонн нефти.

В период с 2015 по 2017 год были реализованы технические мероприятия, позволяющие увеличить пропускную способность морского терминала до 36 млн. тонн. При этом была произведена реконструкция подходной дамбы, дноуглубительные работы в акватории причалов, позволяющие принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн, а также строительство двух новых резервуаров для хранения нефти.

У порта «Козьмино» тоже есть своя очередная, юбилейная отметка. В июне этого года он отгрузил 200-миллионную тонну нефти с момента начала своей работы. Напомним, что «Козьмино» - самый молодой российский порт. А его миллиардные отметки уже не за горами.