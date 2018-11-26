Как я выбирала имена московским аэропортам

С волонтером Анной я познакомилась в музее. Государственном центральном музее современной истории России. Аня сидела за столиком в фойе, на котором были разложены какие-то буклеты. Из любопытства я подошла ближе.

- Не хотите проголосовать? – спросила девушка.

- Ой, нет, увольте, - почему-то открестилась я. Но спустя минуту вдруг передумала и снова подошла к столику: - А за что?

- Я волонтер акции «Великие имена России», и сейчас идет финальный этап голосования за присвоение российским аэропортам имен известных людей, - объяснила Анна.

Я взяла в руки один из буклетов. В нем перечислены три из четырех московских аэрогаваней. Шереметьево, Домодедово, Внуково… Почему-то нет Жуковского.

- Почему? – спрашиваю.

- Не знаю, - пожимает плечами волонтер.

Для каждого из участников голосования свои претенденты на имена. Собственно, все личности весьма знаменитые и вряд ли нуждаются в представлении. Для Шереметьево предлагаются такие варианты: Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Андрей Туполев, Константин Рокоссовский.

Затрудняюсь с выбором.

- Аня, а вы голосовали?

- Да.

- Напротив кого в Шереметьево галочку поставили?

Аня смеется в ответ и объясняет, что она исходила от обратного. Выбирала те имена, которые не встречаются в названиях станций метро. Менделеев – Менделеевская. Значит, отпадает. Мне такая логика не очень нравится, поэтому я бы проголосовала жа Пушкина! Ну а что?

С Домодедово выбор тоже непростой: Георгий Жуков, Михаил Кутузов, Михаил Ломоносов, Евгений Примаков.

«Короче, Жуков», - подумала я и лихо поставила галочку напротив имени маршала Советского Союза.

Но внезапная мысль сбила меня с толку. Да, великий человек, но с личной жизнью у него как-то не заладилось. Жены, любовницы… Казалось бы, какое мне до этого дело. Не самый лучший пример для подражания, решила я и выбрала полководца Кутузова, густо зачеркнув ту свою лихую «жуковскую» метку.

В этот момент я мысленно попросила свой разум не подкидывать мне факты для сомнений. А то можно так час голосовать и никого не выбрать.

Аэропорт Внуково меня порадовал: Сергей Королев, Константин Циолковский, Андрей Туполев. Вообще, круто! Королев – наше все. Безмерно уважаемый мною человек.

- Ваш голос будет учтен при подведении итогов, - сказала мне Анна, забрав буклет.

В этот момент к столику подошла женщина с ребенком лет 10 на вид.

- Можно мы вдвоем проголосуем? – спросили они волонтера.

- В голосовании принимают участие только те, кому уже исполнилось 14 лет, - с сожалением ответила Анна. – Но вы можете вдвоем выбрать претендентов по одному буклету.

Мальчишка бодро взялся за дело.

- Пушкин! – отчеканил он и застыл. – Мама, а тут кого выбрать?

Среди претендентов для Домодедово ни одного знакомого имени для мальчишки не оказалось. Вернее, о ком-то из них он явно слышал, но не особо интересовался. Так возрастное ограничение для голосующих стало мне очень даже понятным. Женщина объяснила сыну, что в данном списке самая достойная персона – Ломоносов. За него и проголосовали.

И вот здесь, уважаемые читатели, позвольте мне сделать небольшую, но очень важную ремарку. Дело в том, что каждый человек имеет право проголосовать лишь за один аэропорт. И хоть я подробно рассказала, как выбирала имена трем московским аэрогаваням, но галочку я поставила только одну.

В голосовании принимают участие только те, кому уже исполнилось 14 лет, но сын охотно помогал маме заполнить анкету.

Финальный этап проекта «Великие имена России» продлится до 30 ноября. Проголосовать можно не только в музеях, но и на вокзалах и в аэропортах. На стойках дежурят волонтеры, которые расскажут об условиях голосования. Точки работают с 12.00 до 20.00 каждый день.

- На данный момент в Москве работает больше 10 точек для голосования, - рассказывает и.о. руководителя Московского отделения ВОД «Волонтеры Победы» Иван Кулаков. – Это вокзалы – Киевский, Павелецкий, Белорусский, некоторые торговые центры, музей Победы на Поклонной горе, Государственный центральный музей современной истории России. На точках уже проголосовали более 3500 человек. В среднем - 400-500 человек в день.

Кроме того, любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» (на сайте, в социальных сетях, позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17).