Чехова, Орлова, Цыганова: Звезды за 40, которые не стесняются своих тел в купальниках

От осени осталось меньше недели, зима уж очень близко. Чтобы как-то спасаться от надвигающейся хандры, «Комсомолка» покопалась в Инстаграмах знаменитостей и нашла там свежие фото знаменитостей за 40 в купальниках. Эти звезды не стесняются своих тел в бикини. И правильно делают. Всем бы так!

Анфиса Чехова, 40 лет

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Российская телеведущая давно зарекомендовала себя как горячая штучка. Ей в декабре исполнится 41 год, а она все также хороша. Анфиса Чехова очень похудела с тех пор, как развелась со своим мужем Гурамом Баблишвили. Малоизвестный актер изменял своей роскошной супруге, о чем признавался в телешоу. Все это перевернуло жизнь Анфисы, которая воспитывает от него 6-летнего сына Соломона. Звезда ТВ нашла в себе силы начать новую жизнь. В том числе и в новом весе. И грех этим не похвастать.

achekhova Это ли не рай?

Секрет Чеховой не только в самоограничениях, ведь чтобы меньше весить нужно меньше есть. Анфиса практикует йогу, что дает ей намного больше, чем фитнес и прочее. Благодаря этому телеведущая добилась практически балетной растяжки и с удовольствием занимается балетом в качестве хобби.

Ольга Орлова, 41 год

olgaorlova1311 Как вы относитесь к подобным фото?

Экс-солистка «Блестящих», певица и ведущая «Дом-2» всегда была красавицей. Ольга Орлова смогла стать сольной певицей раньше всех из этой известной группы. У них с ее коллегой по новой работе есть одно большое сходство. Они обе - поющие ведущие этого телешоу. У одной был сначала «Дом-2», а потом сцена, у другой все наоборот. И что не занимать обеим, так это красоты. Лиц и тел. Разве что одна Ольга на 9 лет старше другой, что абсолютно незаметно. Особенно на этих ярких фото Орловой в купальнике.

olgaorlova1311 Везёт же кому-то с климатом! Лето круглый год

У Ольги есть 17-летний сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым. И были времена, когда певица и телеведущая весила на 25 кг больше! Как скинула? У Орловой есть специальный жилет с электроимпульсными, в котором надо заниматься по полчаса, чтобы проработать все мышцы. На обычном фитнесе на это уходит по 4 часа. Любит массажи. И, естественно, секрет ее фигуры в питании. Она не ест колбасу, шоколад, редко пьет газировку и очень любит фрукты, смузи.

Вика Цыганова, 55

Пусть эту артистку можно редко увидеть на экранах ТВ, она нечастый гость телешоу, ее имя не замешано в нескончаемых скандалах, зато хоть одну песню Цыгановой народ знает и любит. Со времен взлета карьеры Виктории прошло немало лет, но сама певица выглядит отлично.

vika.tsyganova Приходите в мой дом

Вике Цыгановой совсем недавно исполнись 55 лет и она вполне может себе позволить выкладывать фото в купальнике. И плевать она хотела на брюзжание, потому что уверена в себе. Для того, чтобы оставаться в форме, певица очень ответственно относится к своему питанию. Завтрак у нее очень плотный: каша, бутерброд, яйцо и кофе без сахара. Артистка старается избегать соли, а также ест мало сладкого. У Цыгановой с мужем Вадимом есть свое хозяйство, поэтому недостатка в натуральных овощах, фруктах, козьем молоке, качественном сыре нет и домашних яйцах нет.

Олеся Судзиловская

Одна из самых красивых блондинок российских сериалов неслучайно обладает такой прекрасной фигурой. Олеся Судзиловская обязана не только генам, но и художественной гимнастике, которой занималась с детства. Актрисе уже 44 года, но она такая же стройная и подтянутая.

olesya_sudzilovskaya Всем отличного дня!

Впервые она стала мамой 9 лет назад. Второго ребенка от мужа бизнесмена Сергея Дзебаню родила два года назад, когда ей было 42. Она удивительно хороша. Но не только потому, что тело помнит занятия художественной гимнастикой. Актриса занимается плаванием и ходьбой. Постоянно. Даже за месяц до родов. И в еде себя сильно не ограничивает, потому что убеждена, что голодание — стресс для организма, который вызывает обратный эффект, когда тело начинает запасать лишний жирок. Но вечером почти ничего не ест. А ночью,и вовсе запрещает себе даже воду (если вдруг захочется).

Светлана Бондарчук, 49 лет

a030aa надеюсь, меня ещё не слишком много....

Бывшая жена известного режиссера очень светская дама. Она не зря возглавляет известный глянцевый журнал о звездах. Светлана Бондарчук постоянно в их окружении, всех знает, с большинством приятельствует, со многими дружит. Ей просто необходимо выглядеть не хуже звезд. Сама она была моделью и, в принципе, могла бы и продолжать работать, ведь каждый ее выход в купальнике незабываем. При том, что Светлане меньше чем через месяц стукнет 50 лет!

a030aa Светлане меньше чем через месяц стукнет 50 лет

А ведь у нее есть взрослые сын и дочь и две внучки. Она — бабушка! При этом может позволить себе надеть все, что угодно. Главное, бикини. Генетика, разумеется, имеет значение. Но по мнению Бондарчук, одной хорошей наследственности недостаточно. Она ограничивает себя в еде, питается правильно: на завтрак кашу, на обед нежирное мясо, на ужин овощи. Разумеется, ходит в спортзал и часто ходит на массаж.