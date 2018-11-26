Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу

Совет безопасности ООН на экстренном заседании заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Формулировка звучала так - «в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями». «За» обсуждение было только четыре голоса, «против» - семь. Еще четыре представителя воздержались.

Российская сторона просила провести заседание Совбеза ООН по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности».

Ранее Россия созвала срочное заседание в ООН в связи с незаконным пересечением морской госграницы украинскими кораблями в Черном море.

На заседании первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ситуации в Керченском проливе Россия реализовала свое право на защиту границ. После отказа Совбеза ООН утвердить повестку с предложенными Москвой изменениями Полянский выразил сожаление и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США.

В свою очередь, американский представитель Никки Хейли выразила глубокую озабоченность этим инцидентом и заявила, что США поддерживает суверенитет Украины. Хейли также призвала голосовать против российской повестки.

Москва заявляла, что Киев не направлял никаких запросов на вхождение в российскую акваторию. Из-за этого вторжение украинских кораблей расценивается как нарушение российского и международного законодательств. В связи с этим Россия возбудила уголовное дело.

Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля нарушили морскую госграницу России. Они направлялись в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту. Проход под мостом был заблокирован. По тревоге были подняты два самолета и вертолет Черноморского флота РФ, которые несколько часов контролировали ситуацию в акватории.

В течение всего дня российские пограничники по каналам радиосвязи предупреждали корабли-нарушители, что они незаконно пересекли нашу границу и находятся в территориальных водах России, но те продолжали совершать опасные маневры.

Уже вечером при попытке прорыва без предупреждения к Крымскому мосту украинские корабли были задержаны российскойпогранслужбой ФСБ и отбуксированы в Керчь. После этого президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Военного совета. Было принято решение о введении в стане военного положения. Сегодня указ украинского лидера должна рассмотреть Верховная Рада.

КСТАТИ

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