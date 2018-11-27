Рост экономики, развитие медтуризма и строительство научно-образовательного центра: Губернатор Тюменской области обратился к областной думе с первым посланием

Послание губернатора Тюменской области к областной думе и жителям области стало первым для Александра Моора как главы региона. Поэтому в нем он счел важным назвать основные тезисы развития области, обозначить приоритетные задачи на будущее и подвести итоги.

В первую очередь Александр Моор отметил, что курс Тюменской области на устойчивое и гармоничное развитие экономики и социальной сферы остается неизменным.

«Нас полтора миллиона, примерно один процент населения России. Но наш валовой региональный продукт в пересчете на одного жителя выше среднероссийского на треть. Доля промышленности в структуре нашей экономики превышает

30 процентов, а всего лишь десять лет назад она была меньше десяти! Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей - более 20 процентов! В индексе научно-технологического развития субъектов РФ Тюменская область вплотную подошла к десятке лидеров», - заявил губернатор.

Сами за себя говорят цифры: в прошлом году объем инвестиций в основной капитал показал рекорд и превысил 290 миллиардов рублей. В расчете на одного жителя это намного выше среднероссийского значения - на 80 процентов! Причем структура инвестиций носит здоровый рыночный характер - это прежде всего собственные средства предприятий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые выступил с ежегодным посланием к областной думе. ФОТО: Пресс служба губернатора Тюменской области

Главное - повышение уровня жизни человека

Губернатор признал, что даже просто сохранить набранные общими усилиями высокие темпы социально-экономического развития - уже непростая задача. Еще больших усилий потребует от власти, бизнеса и общества реализация майского указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ключевой момент стратегии, обозначенной в майском указе главы государства, состоит в том, чтобы скрепить воедино цели экономического роста и улучшение качества жизни каждого человека. И конечно, это является важнейшей задачей и для региона, уверен Александр Моор. Эти изменения к лучшему должен ощутить на себе каждый житель области, еще раз подчеркнул губернатор.

Инвестировать в людей

Но для этого нужно интенсивно развивать и вкладываться в экономику, социальную сферу, общественную жизнь. Но прежде всего надо инвестировать в людей.

Здесь главное - равенство шансов на успех для всех и для каждого. Любой экономический или социальный проект, любая разумная инициатива, направленная на благо общества, не должны оставаться без адекватной поддержки.

Особый акцент в своем первом послании Александр Моор сделал на ответственности власти перед людьми.

Справедливость - внутренний запрос общества

«Справедливость является самым главным внутренним запросом нашего общества, а равенство - одна из важнейших граней этого понятия. Поэтому руководитель любого уровня, в том числе и губернатор, не должен чувствовать себя в привилегированном положении», - заявил Александр Моор. Глава региона искренне уверен, что каждое слабое звено нарушает прочность всей цепи и от таких звеньев предстоит избавиться. К счастью, их немного. Задача в том, чтобы их не стало совсем.

Подытоживая послание, Александр Моор сформулировал главные направления дальнейшего развития региона.

Первое. Инвестиционный климат должен стать еще более комфортным и дружелюбным - равным образом для проектов, генерируемых в самой области и приходящих извне, из других регионов и стран. Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни. И не в последнюю очередь - на обеспечение равных условий для самореализации всех жителей области.

«Мы сохраняем главный вектор экономической политики - привлечение в регион частных инвестиций. Планирую эту работу проводить, развивая как сложившиеся, так и новые отрасли экономики. Считаю, что разноплановая и активно развивающаяся промышленность является главным залогом нашего благополучия», - отметил Моор, добавив, что считает малый и средний бизнес скрытым резервом.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что дело не столько в экономике, сколько в изменении общественного мышления. Чем больше будет людей, отвечающих на внешние потрясения новыми проектами и инициативами, тем устойчивее будет экономика и все общество в целом.

Поддержка инвестпроектов и их вхождение в региональную программу «Повышение конкурентоспособности экономики» губернатор Александр Моор назвал одним из приоритетных направлений развития экономики области. ФОТО: Пресс служба губернатора Тюменской области

В приоритете - улучшение качества жизни

Второе. Улучшение качества жизни людей было и остается приоритетом правительства Тюменской области. Это и поддержка строительства доступного и качественного жилья, дальнейшая модернизация дорожной сети, всей социально-бытовой инфраструктуры - все это вклад в создание комфортной среды для жизни тюменцев.

Не останется без инвестиций и здравоохранение. Александр Моор уверен, что максимально доступной должна стать профилактическая и диагностическая медицина для каждого человека. Современные технологии позволяют без увеличения затрат получать недоступный еще вчера результат, а значит - улучшать качество жизни граждан.

Александр Моор привел пример работы в регионе новой модели удаленного офиса медицинской организации. Фельдшер при оказании неотложной помощи на дому записывает электрокардиограмму, и она пересылается в круглосуточно работающий центр для интерпретации специалистом «Скорой помощи». Именно так пациенту в поселке Тюнево, у которого были признаки заболевания легких, был оперативно диагностирован инфаркт миокарда с начинающимся отеком легкого. В соответствии с отработанным маршрутом пациент был экстренно госпитализирован и прооперирован. Жизнь человека была спасена.

Александр Моор убежден, что будет продолжена программа и по ремонту и строительству школ, детских садов, организаций культуры. Без внимания по-прежнему не останется и система социальной поддержки граждан на принципах адресности и нуждаемости.

Так, в частности, глава региона поддержал инициативу о подготовке «Социального кодекса» Тюменской области, который сведет воедино весь опыт работы по поддержке людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Этот документ обязательно должен пройти общественную экспертизу.

Третье. Взаимовыгодные партнерские отношения, сложившиеся между Тюменской областью, Ямалом и Югрой, должны развиваться с учетом изменений, происходящих в глобальном экономическом пространстве, заявил Александр Моор. Для активного освоения Арктики прокладываются новые транспортные коридоры. Тюменская область находится на скрещении этих путей и может воспользоваться открывающимися возможностями. Глава региона уверен, дивиденды окажутся колоссальными. Еще одним главным направлением в ближайшие годы станет формирование тремя регионами научно-образовательного центра мирового уровня.

У Тюменской области огромный экспортный потенциал

Четвертое. Александр Моор также отметил, что у Тюменской области огромный экспортный потенциал, но сейчас он до конца не раскрыт. И нужно приложить максимум усилия для его развития.

Сегодня годовой объем несырьевого и неэнергетического тюменского экспорта вплотную приблизился к 1 млрд. долларов США. В 2019 году этот вес надо взять, поставил задачу Александр Моор. И тут тоже не обойтись без нестандартных подходов.

Например, в Тюменской области пересекаются тематики сразу нескольких национальных проектов. Для их синергии нужны две вещи: научиться грамотно «упаковывать» и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги и добиваться предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов. Например, ввести на территории России медицинскую визу, которая позволит получить качественную медпомощь иностранцам. Упрощенная медицинская виза позволит не тратить много времени и ресурсов на оформление документов для иностранных туристов, а значит, их число будет год от года расти. Моор добавил, что медвиза должна работать по принципу паспорта болельщика, который выпускали к чемпионату мира по футболу-2018.

«Естественно, решение должно быть принято на федеральном уровне. Поэтому я прошу наших представителей в обеих палатах Федерального собрания продумать этот вопрос и выступить с соответствующей законодательной инициативой», - резюмировал Александр Моор.

Пятое. Губернатор отметил и тот факт, что Тюмень в прошлом году стала пилотным регионом приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». И эту программу нужно развивать в первую очередь. Ведь низкая производительность труда бьет по экономике региона. С каждым годом становится все яснее, что проблема не решается одними только закупками новой техники, оптимизацией технологических процессов и модернизацией рабочих мест. Проблема в головах, в психологии - и рядовых работников, и руководителей, сделал акцент глава области.

Губернатор поручил внести изменения в порядок оказания поддержки инвестпроектам, сделав обязательным условием либо вхождение в региональную программу «Повышение конкурентоспособности экономики», либо самостоятельно принятое предприятием обязательство повысить производительность труда - в понятные сроки и на понятные величины.

И шестое. Необходимо продолжать курс на вовлечение граждан в принятие решений на всех уровнях власти. И это тоже не дань моде, а необходимость, подчеркнул Моор. Участие дает понимание, понимание рождает доверие. Глава региона твердо убежден: общество, где люди доверяют друг другу, развивается быстрее и гораздо легче переживает любые потрясения.

Продовольственные ярмарки «Покупаем тюменское!» были открыты, чтобы поддержать местных производителей и обеспечить тюменцев качественной местной продукцией. ФОТО: Пресс служба губернатора Тюменской области

Итоги подводить еще рано

«Мы смотрим на вопрос улучшения качества жизни комплексно и считаем, что оно определяется не только уровнем экономики и мерами социальной поддержки, но и качеством среды вокруг человека. Среда - это все, что нас окружает: общественный транспорт, общественные пространства, учреждения культуры, центры досуга, государственные и муниципальные услуги. Среда, созданная с уважением к человеку, делает человека богаче. А ее доступность делает наше общество более справедливым», - подвел итоги в своем первом послании тюменский губернатор.

Александр Моор добавил, что препятствия на пути развития Тюменской области неизбежны. Но когда они нас останавливали?

«Главное, что мы сами не собираемся останавливаться», - подытожил он.