Ученые объяснили, почему чиновники теряют связь с народом

То, что творят в последнее время чиновники и депутаты иначе, как гражданским самоубийством, не назовешь! За примерами далеко ходить не надо.

Чего стоит хотя бы сеанс саморазоблачения, который устроила саратовский региональный министр Наталья Соколова («макарошки всегда стоят одинаково»), поучавшая народ, как легко и приятно жить на 3,5 тысячи рублей в месяц! Или сенатор Лахова, рассуждавшая о благотворном влиянии голода военных лет на хорошую физическую форму ветеранов. А на днях каминаут совершил губернатор Карелии, нахамивший в соцсети матери двоих детей. Слуга народа заявил, что к нему «бесполезно» обращаться по поводу открытия яслей для ребятишек: «Пусть о Вашем ребенке отец его, деды думают!»

Казалось, не могут же взрослые люди не понимать, что совершают компрометирующие поступки?! Однако ученые утверждают: все закономерно! Люди, получившие власть, неизбежно отрываются от народа, потому что она - власть, - изменяет работу мозга и ведет к трансформации личности.

Джордж Буш-младший и перевернутый американский флаг

Обладание властью изменяет работу зеркальных нейронов, которые отвечают за эмпатию - способности понимать чувства других людей и сопереживать им. В 2006 году Адам Галински профессор менеджмента знаменитой бизнес-школы Kellogg провел простой, но очень показательный эксперимент. Он набрал две группы добровольцев - в одну входили «власть имущие», а в другую «подчиненые». Поскольку заманить в лабораторию политиков и финансовых воротил сложно, то Галински поступил оригинально: одних студентов попросил вспоминать житейские ситуации, где они принимали ответственность на себя и решали за других. А других - «подчиненых», - просили воскресить в памяти эпизоды, где они выполняли задания и поручения других. А затем «власть имущим» и «подчиненным» раздали маркеры и попросили у себя на лбу нарисовать букву «Е».

Оказалось, что люди, наделенные властью, в 3 раза чаще рисовали «Е» со своей точки зрения - то есть окружающие видели ее в перевернутом виде. А «подчиненные» старались написать «Е» так, чтобы легко видели другие люди. Психологи объясняют: этот тест используется, чтобы понять насколько человек в состоянии мысленно ставить себя на место других. У сильных мира сего, нарушается способность видеть себя глазами других людей, «отзеркаливать» чужие чувства и мысли. Ярким примером такого рода может служить эпизод, приключившийся с президентом США Джорджем Бушем-младшим на Олимпиаде в Пекине-2008, когда он, поддерживая пловца Майкла Фелпса, долго размахивал на трибунах перевернутым наизнанку флагом США. При этом руководитель сверхдержавы долго не мог понять, почему окружающие делают ему «большие глаза».

Правоту этой гипотезы подтвердил нейрофизиолог из Университета Макмастера (Канада) Сухвиндер Оби. Он использовал метод транскраниальной магнитной стимуляции (он дает точное представление о том, какие отделы мозга возбуждаются), чтобы точно отслеживать работу зеркальных нейронов. На этот раз ничего не надо было рисовать. Участники эксперимента просто наблюдали видеоролик, где чья-то рука сжимала резиновый мячик. Нормальный «зеркальный отклик» заключается в том, что у наблюдателя должны активироваться те же участки мозга, которые работают у человека, играющего с мячиком. У людей подчиненных нервная система реагировала на видео зеркально. А вот у «власть имущих» эта реакция была нарушена. Возможно, поэтому наши слуги народа так черствы к бедам людей?

Как жена Черчилля в чувства приводила

В вас уже просыпается классовая ненависть? Кипит ваш разум возмущенный? Не стоит горячиться: деформация личности во власти это процесс неизбежный. Дело в том, что зеркальные нейроны угасают потому что лидеру уже нет необходимости самому копировать поведение других людей. Наоборот, он сам должен создавать модель поведения, которая является образцом для подражания. Кроме того, для принятия решений боссу необходимо научится отфильтровывал второстепенную информацию. Ведь его задача быть эффективных управленцем и добиваться результата. К сожалению, чаще всего этой «второстепенной информацией» оказываются насущные интересы и чувства подчиненных. Ими в первую очередь жертвуют вожди, приближая «светлое будущее».

По мнению американского психолога Дачера Келтнер профессора Университета Калифорнии обладание властью вызывает такие же последствия, как и травматические повреждения мозга. В своей книге «Парадокс власти» он этот парадокс формулирует следующим образом: люди обретают власть, потому что таким образом окружающие оценивают их вклад в общее дело. То есть награждают за инициативность, товарищество, способность улучшить жизнь других. Но получив власть хозяева жизни теряют именно те самые качества, которые помогли ее обрести. Их вынуждает к этому стремление к эффективности, о которой мы писали выше. В результате возникает до боли знакомая ситуация: мы выбираем кандидатов, которые зарекомендовали себя в качестве борцов за общее дело. Потом эти милые люди говорят: государство вам ничего не должно! И вышестоящее начальство тут же судорожно поправляет «правдорубов» (он не то имел ввиду!) или списывает их в утиль...

Можно ли разорвать этот порочный круг? Келтнер считает, что возвращать «вершителей судеб» с небес на землю способны воспоминания из прошлого, когда «тузы» вовсе не ощущали себя могущественными и влиятельными. В окружении лидера должны быть люди, способные время от времени его отрезвить. В частности такую роль при Уинстоне Черчилле играла его жена Клементина. Когда она почувствовала, что премьер-министр Великобритании стал относиться к подчиненным высокомерно, то написала мужу письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Уинстон, должна признаться, я заметила, что твои манеры уже не те, что прежде, и ты далеко не столь добр, как раньше...» А вот если обратной связи с чиновниками нет вообще, то взаимное непонимание ничего хорошего не сулит.