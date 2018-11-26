Игры против травли: волонтёры «Полдня» учат подростков пресекать буллинг

«Дети становятся жертвами травли одноклассников или учителей». «Дочь отказывается ходить в школу». Знакомо? Многие подростки попадают в подобные истории. По словам известного психолога Людмилы Петрановской, в современной России около миллиона детей ежедневно идут в школу как на казнь, а последствия школьной травли для человека могут быть более длительными и тяжелыми, чем последствия домашнего насилия.

Чтобы помочь школьникам найти выход из сложной ситуации, проект «Полдень» проводит игровые занятия, в ходе которых участники могут попробовать изменить ситуацию в классе. Одна из игр называется «Чучело» и основано на известном многим одноименном фильме с юной Кристиной Орбакайте в главной роли. Конфликт начинается просто: девочка случайно заложила своих одноклассников, которые всем классом решили прогулять урок биологии, и одноклассники решают наказать ее за это.

— В школьные годы я сам постоянно оказывался в роли жертвы травли, поэтому я боялся ходить в школу и «Чучело» могло бы мне помочь, в первую очередь моральной поддержкой, — говорит Артем, волонтер проекта «Полдень». — Находясь внутри ситуации травли, я действовал по своим привычным сценариям и шаблонам, стараясь не вступать в конфликт и вообще во взаимодействие. В такой ситуации очень сложно даже подумать о том, что можно поступать иначе, а если и подумаешь, поступать вразрез с привычным ходом событий всё равно страшно. Игра могла бы показать, что из ситуации травли есть другие возможные пути выхода, а это вселило бы надежду на лучшее.

Участвуя в занятии, школьники могут советовать героям на импровизированной сцене, изменять их реплики или влиять на ситуацию своими собственными действиями. Проводят игры волонтёры проекта «Полдень» вместе с координатором. Команды волонтёров ездят в каждый детский дом 2-4 раза в месяц, а до того они вечерами разбирают занятия на обучающих занятиях, которые проект организует в каждом регионе. Роли волонтеров на каждом занятии могут отличаться. Иногда нужно помогать командам преодолевать препятствия, иногда — как в «Чучеле» — играть роли в мини-спектакле.

— Эта игра демонстрирует разные пути решения проблемы и показывает, к чему приводит выбранный способ. Это очень полезно. И если возникнет такая ситуация в реальной жизни, данный опыт может очень даже пригодиться, — комментирует Дарья, ведущая игры. — Конечно, все ситуации в игре смоделировать нельзя, но тем не менее можно увидеть то, о чем ты даже и не задумывался, ведь игроки могут быть очень разными в своих действиях. Один начнет ругаться с лидером, устраивающим травлю, другой попытается его высмеять, третий встанет на защиту жертвы.

Игра дает ребятам возможность сыграть одну и ту же сцену несколько раз и увидеть разные исходы собственных действий, чего не позволяет реальная жизнь.

Сергей, еще один волонтер, говорит:

- «Чучело» — наглядный пример, что если молчать и не реагировать, то ситуация не разрешится.

Именно молчаливое одобрение коллектива и педагогов чаще всего приводит к эскалации конфликта, поэтому в ходе занятия перед ребятами проходит несколько сцен, которые происходят в одном и том же классе в течение одного месяца, и чем дальше заходит конфликт, тем сложнее оказывается его урегулировать.

— Мне понравилось «Чучело», — делится с нами воспитанник детского дома Петр, — Понравилось самому входить в сцену и менять происходящее, только очень оказалось сложно противодействовать лидеру!

Александр, также воспитанник детского дома, делится с нами:

- «Чучело» — это чтобы тебя трогало, позиции персонажей очень запоминаются и отражают реальную жизнь.

— Мне доводилось проводить несколько обучений волонтеров этому занятию и много раз вести его в детских домах. Тема травли вызывает сильный отклик как у наших волонтёров, которые часто наблюдают такие ситуации в детских учреждениях, так и у самих воспитанников, — делится Дарья, — Мы всегда стараемся прорепетировать все сцены с волонтёрами несколько раз, чтобы ввести участников занятий в максимально достоверную ситуацию.

Сейчас в Москве при поддержке Фонда президентских грантов разрабатывается целая программа по борьбе с травлей в подростковом коллективе, которая уже в 2019 году будет внедрена по меньшей мере в двадцати детских учреждениях в шести регионах нашей страны. Начинание «Полдня» поддержали сотни небезразличных россиян: в рамках краудфандинговой кампании были собраны средства на реквизит для проведения будущих игровых занятий.