2018-11-26T23:31:19+03:00
Наука

“6 минут ужаса” позади: американский исследовательский аппарат InSight успешно сел на Марс

Сложнейшая часть миссии завершилась, теперь NASA планирует в течение 720 дней получить ценные данные о геологии Красной планеты
kp.ru
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Главная задача аппарата - впервые в истории пробурить скважину глубиной до 5 метровГлавная задача аппарата - впервые в истории пробурить скважину глубиной до 5 метровФото: EAST NEWS
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Исследовательский аппарат InSight успешно сел на поверхность Марса. Прямая трансляция NASA была доступна на нашем сайте.

“Это будут 6 минут ужаса”, говорили о предстоящей посадке специалисты американского космического агентства. Дело в том, что для максимально мягкой посадки, которая позволила бы в целости довезти до Марса всё необходимое оборудование, автоматика аппарата должна была произвести массу сложных действий.

Скорость InSight на подлете к Марсу составляла 19800 километра в час. Чтобы 300-килограммовый аппарат без повреждений достиг поверхности, его скорость должна была уменьшиться до скорости, которую развивает бегун на Земле - примерно 10 км в час.

Аппарат InSight уже успел опубликовать свой первый твит , поделившись фотографией из своего нового дома Фото: Twitter.com

Аппарат InSight уже успел опубликовать свой первый твит , поделившись фотографией из своего нового домаФото: Twitter.com

На Марсе атмосфера разрежена и гравитация меньше, чем на Земле, но защита от перегрева была необходима и там. Специальный щит-кожух разогрелся до 1500 градусов Цельсия. Затем он отделился от аппарата и был выпущен парашют. Эффективность его намного ниже, чем на Земле, но тем не менее, он также позволил снизить скорость полета. После отделения парашюта автоматика подключила 12 двигателей, на которых InSight плавно сел на поверхность Марса на плато Элизиум.

NASA планирует в течение 720 дней получить ценные данные о геологии Красной планеты Фото: REUTERS

NASA планирует в течение 720 дней получить ценные данные о геологии Красной планетыФото: REUTERS

Главная задача аппарата - впервые в истории пробурить скважину глубиной до 5 метров. Это позволит многое узнать об истории и составе Красной планеты.

Подробнее о миссии InSight мы рассказывали в подробном тексте "Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри".

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