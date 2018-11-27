«Роснефть» и СПбМТСБ разработали меры против спекуляций на рынке

Компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и ФАС России разработали меры против спекуляций на рынке нефтепродуктов, а также обратились в Центробанк с предложениями по усилению надзора за биржевыми торгами, цель которых – ограничить количество спекулятивных операций.

Об этом говорится в заявлении «Роснефти», имеющемся в редакции «Комсомольской правды». В частности, авторы инициативы предлагают:

- введение повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличение размера неустойки за неисполнение сделок;

- установление повышенной платы за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров;

- введение штрафных санкций за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон;

- внесение ряда изменений в Правила допуска к участию в организованных торгах, запрещающие двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.

«Роснефть» и СПбМТСБ также считают необходимым обеспечить участие в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.

«Компания выражает уверенность, что данные предложения будут поддержаны регуляторами», - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, «Роснефть» подписала документы о стабилизации рынка топлива еще 1 ноября, в тот же день они были направлены в правительство России.