2018-11-27T00:21:42+03:00
Политика

Экс-премьер незалежной Николай Азаров - Радио «Комсомольская правда»: Эту провокацию придумали американцы

Возможно, американцы заинтересованы в том, чтобы сохранить Порошенко у власти
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Экс-премьер незалежной Николай АЗАРОВЭкс-премьер незалежной Николай АЗАРОВФото: Иван МАКЕЕВ
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- Николай Янович, расцениваете ли вы конфликт в Черном море как прямую провокацию Киева?

- Я расцениваю это как часть долгосрочного плана американцев по организации полномасштабного конфликта между Украиной и Россией. Идет подготовка к этому конфликту. В том числе перевооружение американцами украинской армии. И провокации. Воспитание украинцев в антироссийском духе. Для этого нужны какие-то жертвы, естественно. И постоянные действия.

Скорее всего, американцы заинтересованы в том, чтобы сохранить Порошенко у власти. Если бы они думали иначе, не дали бы разрешения на эту провокацию и введение военного положения. Сейчас для Порошенко это единственный шанс на сохранение у власти. Потому что результаты его правления, рейтинги говорят о том, что он проигрывает практически любому кандидату на выборах. А раз проигрывает, значит, выборы не должны состояться либо должны пройти в атмосфере психоза и истерии. Собственно, на это и рассчитана эта провокация.

- Эту провокацию придумали сами украинские власти или с чьей-то подачи все же?

- Сами украинские власти ничего сейчас не придумывают. Есть за них кому думать, а они только реализуют, не всегда, правда, с умом, но уж как получается.

- А кто, по вашему мнению, стоит за этим?

- Конечно, американцы стоят. Никаких сомнений даже нет. Посмотрите, какая почти мгновенная реакция сейчас стран Запада - как по шаблону с осуждением действий России. Как думаете, это может быть случайным, мгновенным? Тут все абсолютно ясно.

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