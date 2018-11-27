2018-11-27T00:45:33+03:00
Политика

Шойгу поздравил ветеранов "крылатой пехоты"

Больше всего Героев СССР и России получили образование в Рязанском училище ВДВ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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"У каждой страны, тем более такой великой, как Россия, должны быть свои символы. У нашей страны они велики и всемирно известны: это Кремль и Большой театр, это Гагарин и Терешкова, это Харламов и это, безусловно, Рязанское десантное училище", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на торжественном праздновании столетнего юбилея Рязанского гвардейского десантного училища в Государственном Кремлевском дворце.

Министр отметил, что выпускники училища оказались лидерами по количеству удостоившихся звания Героя Советского Союза и России среди военных вузов страны. И это качественное отличие военнослужащих он назвал одной из заслуг ветеранов. По мнению министра "сохранять традиций "крылатой пехоты" помогает совершенствованием материально-технической базы училища и государство".

"Сегодня, поздравляя вас со столетним юбилеем, хотел бы пожелать такой же уверенной поступи, таких же уверенных действий, действий такого же сохранения традиций, которое передали нам предыдущие поколения", - сказал глава Минобороны.

СПРАВКА "КП"

13 ноября 1918 года были сформированы 1-е Рязанские Советские пехотные курсы. За годы существования Рязанское училище воспитало 53 Героя Советского Союза, 78 Героев Российской Федерации, более 60 рекордсменов Вооруженных сил Советского Союза, России и мира по парашютному спорту. Его окончили министр обороны РФ в 1992-1996 годах генерал армии Павел Грачев, губернатор Красноярского края в 1998-2002 годах генерал-лейтенант Александр Лебедь, испытатель техники ВДВ полковник Александр Маргелов (сын советского военачальника Василия Маргелова, в честь которого названо училище), глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, погибший в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов, председатель комитета Госдумы РФ по обороне генерал- полковник Владимир Шаманов, командующий ВДВ генерал- полковник Андрей Сердюков и другие.

Училище готовит офицерские кадры для ВДВ, морской пехоты, спецназа, а также для армий ряда дружественных государств. В состав учебного заведения входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов. Всего за свою историю Рязанское училище подготовило 48 тысяч офицеров для ВДВ.

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