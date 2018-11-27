2018-11-27T01:03:37+03:00
Политика

Есть ли у Украины химоружие для диверсии в Донбассе

Постпред России при ОБСЕ заявил, что Киев готовит провокацию на неподконтрольных ему территориях с использованием запрещенных веществ
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Александр Лукашевич сообщил, что украинские силовики готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружияАлександр Лукашевич сообщил, что украинские силовики готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не успела Верховная рада принять постановление о введении военного положения в ряде украинских областей, граничащих с Россией и Молдавией, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, как стало известно о заседании спецпостсовета ОБСЕ, где прозвучала крайне пугающая информация.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что вооруженные силы Украины готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия. Для проведения этой акции планируется привлечь зарубежные спецслужбы.

- Курс Киева на провоцирование напряженности (в Донбассе. - ред.) подтверждают последние события, - заметил Лукашевич.

Он напомнил, что в последнее время участились обстрелы населенных пунктов в Донбассе. ВСУ стянули к границе с ДНР и ЛНР военную технику, ЗРК «Бук», С-300, РС30, «Град» и «Ураган». Также в пограничные районы стянуты военные подразделения.

«КП» разбиралась с бывшим членом комиссии по биологическому и химическому оружию, военным экспертом ООН Игорем Никулиным, есть ли реальные возможности у Киева организовать настолько опасную провокацию.

- В 90-е годы все химические заводы на Украине развалились следом за Советским союзом. В течение 25 лет независимости страна вряд ли производила или вела разработки в области химического оружия. Сейчас режим Порошенко готов пойти на все, что угодно, лишь бы устоять. В таком случае я думаю, что если украинские военные хорошенько поищут в закромах, то смогут набрать необходимое количество химвеществ, которых хватит на провокацию, - говорит Игорь Никулин. - Речь идет, скорее всего, о еще советских запасах нервно-паралитического вещества - зарин. Можно предположить, что такой террористический акт Киева может быть похож на химатаку в Алеппо. Так как крупные населенные пункты в ДНР и ЛНР находятся достаточно близко от линии соприкосновения, то украинским военным не доставит больших трудов обстреливать территорию Донбасса снарядами, начиненными отравляющим веществом.

Если у Киева не осталось никаких отравляющих химвеществ, то Украине могут помочь западные спецслужбы. Мы ведь помним, что США и Британия не уничтожили свои запасы химического оружия. Они могут поделиться.

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