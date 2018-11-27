Владимир Машков - от вора до олигарха

Вор, олигарх, тренер, летчик, царь, дирижер - Машков переиграл все известные архетипы, но тем не менее убежден, что кино - это удивительная случайность. И на завтра у него, как и у любого артиста, нулевые гарантии. Он входит в топ самых богатых и популярных российских знаменитостей по версии журнала «Форбс». Но сам же признается, что не обладает талантом к зарабатыванию денег.

Сейчас он начал сниматься в новом российском фильме о миллиардере, потерявшем деньги. И уже задумывает новое кино по научно-фантастическому роману Владимира Обручева «Плутония», где автором сценария должен быть очень уважаемый им человек - путешественник Федор Конюхов. При таком плотном графике в день рождения мог бы и расслабиться. Но Машков улетел в Лондон, где идет Неделя российского кино.

Сорвался прямо с репетиций в Театре Табакова, куда он назначен худруком после ухода из жизни Олега Павловича. И здесь впереди - важные премьеры. Во-первых, открытие Новой сцены после ремонта. Как показала жизнь, здание на Сухаревской площади, несмотря на презентацию, два года назад нуждалось в обновлении. Одновременно идут репетиции спектакля «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Премьера запланирована на начало следующего года.

Машков 20 лет не играл на сцене. И вот теперь возвращается к роли Абрама Шварца, с которой начинал. Ровно 28 лет назад он вышел в этой роли в спектакле Олега Табакова на сцене «Табакерки». Тогда ему казалось, что Табаков так решил его извести, поставив невыполнимую задачу. Не хватало ни профессионального, ни личного опыта. Он был в отчаянии, но потихоньку стал вживаться в образ - отрастил бороду, на барахолке добыл не по размеру огромный пиджак. И в результате сыграл 70-летнего старика Шварца в свои 27 лет. Это был его первый большой успех. В театре о нем говорят: Машков - человек настроения и бешеного темперамента. Немудрено, что еще в студенческие годы его не единожды отчисляли из института - за драки. В результате он учился 8,5 года. И кураж с годами никуда не делся.

Журналисты попытались найти скандал в его назначении на должность худрука театра. То из-за модернизации Новой сцены, то якобы из-за увольнение Павла Табакова, сына своего учителя. Но Павел по-прежнему в труппе. Да и сцена открывается уже скоро - 8 декабря.