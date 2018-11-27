2018-11-27T10:21:17+03:00
Здоровье

Что мешает стать родителями: курящим женщинам сложнее забеременеть

Какие еще факторы влияют на способность стать мамой и стоит ли постоянно делать тесты на овуляцию, рассказывает практикующий врач-гинеколог Ольга Белоконь
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Врач-гинеколог Ольга Белоконь в своей книге поделилась опытом успешной работы с желающими забеременеть женщинами.Врач-гинеколог Ольга Белоконь в своей книге поделилась опытом успешной работы с желающими забеременеть женщинами.
Изменить размер текста:

Ольга Белоконь — врач акушер-гинеколог, влюбленный в свою профессию и четко придерживающийся принципов доказательной медицины. Она популярный блогер в инстаграм, число ее подписчиц приближается к двум миллионам. В своей книге «Я беременна! Что делать?» врач отвечает на самые популярные вопросы, которые за годы практики ей задавали сотни раз.

С разрешения издательства АСТ, которое подготовило книгу, печатаем отрывки из нее.

Сколько можно пытаться забеременеть

Большинство беременностей наступают в течение первых 6–12 месяцев регулярных попыток зачатия. И ни для кого не должно быть трагедией отсутствие беременности через 3–6–9 месяцев. С каждым месяцем ваши шансы на успешную беременность увеличиваются и в 12 месяцев составляют 80–85 % и выше.

Однако почему-то у абсолютного большинства женщин возникает навязчивая мысль, что с ними «что-то не так», ведь было уже целых 3–6–9 месяцев попыток, и они не принесли никаких результатов.

Ко мне обращалось столько пациенток, которые в погоне за скорейшим зачатием бежали к врачам, получали от них необоснованные назначения, нарушали свои нормальные менструальные циклы приемом гормональных препаратов, им проводились необоснованные хирургические вмешательства, они теряли драгоценное время и здоровье.

Когда быстрее стоит обращаться к врачу после неудачных попыток

Не стоит выжидать год, а хватит лишь 6 месяцев:

• Если у вас есть гинекологические заболевания: синдром поликистозных яичников, эндометриоз, была гонорея или хламидиоз в прошлом.

• Если вы старше 35 лет.

• Если есть аномалии развития половых органов.

• Если ваши менструальные циклы нерегулярные (> 35 дней или < 21 дня).

• Если у вашего полового партнера есть заболевания: паротит, варикоцеле.

ВЫВОД: Если вышеперечисленных факторов нет, то сохраняем спокойствие и ждем наступления беременности в течение 12 месяцев, живя регулярной половой жизнью без контрацепции.

Обложка книги Ольги Белоконь &quot;Я беременна, что делать?&quot;

Обложка книги Ольги Белоконь "Я беременна, что делать?"

Надо ли «ловить» овуляцию и как это делать

Нет, не надо, нужно иметь незащищенные половые контакты с эякуляцией во влагалище каждые 2–3 дня, начиная с 7–9-го дня и вплоть до 21–23-го дня менструального цикла.

Объясню почему.

Овуляция происходит примерно в середине цикла, при этом у одной и той же женщины в каждом отдельном цикле она случается в разные дни. В мае она может быть на 9-й день цикла, в июне — на 12-й, в июле — на 15-й, в августе — снова на 9-й, а если цикл длится 38 дней, то овуляция может происходить и на 20-й день цикла.

Ни один из имеющихся методов отслеживания овуляции не имеет 100%-й точности. И, используя их, вы можете получить ошибочную информацию о дне овуляции, «прошляпить» этот момент и упустить шанс на беременность.

А вот если у вас будет половой контакт каждые два-три дня, то такого с вами не случится. Почему? Потому что сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность в полости матки до 5–7 дней, и, как только овуляция произойдет, «голубчики» будут в нужном месте поджидать вашу яйцеклетку.

НЕ НУЖНО ходить на УЗИ для проведения фолликулометрии, делать тесты на овуляцию и измерять базальную температуру. Наиболее фертильный период — это интервал около шести дней, пять из которых — дни до овуляции и один — непосредственно день овуляции. Наиболее высокая вероятность зачатия возникает, когда половой акт происходит за один-два дня до овуляции или в день овуляции.

Абсолютное большинство моих пациентов не пользуются никакими тестами на овуляцию, а просто получают рекомендации иметь незащищенные половые контакты с эякуляцией во влагалище каждые 2–3 дня в период с 7–9-го до 21–23-го дня менструального цикла.

На успешность зачатия НЕ влияют:

• сексуальные позы;

• наличие или отсутствие у женщины оргазма;

• положение после секса («березка», «стоя на четвереньках»).

Не нужно лежать в кровати до утра и «беречь в себе сперму», уже через пару минут достаточное количество сперматозоидов проникло в полость матки, можете идти в душ после полового акта, если вам это нужно.

Помните, что некоторые смазки, а также оливковое масло и слюна подавляют подвижность сперматозоидов. Если смазки все-таки необходимы, то используйте, например, масло канолы. Оно не влияет на подвижность сперматозоидов.

ВАЖНО

Как курение влияет на способность зачать ребенка

1. Курение влияет на перистальтику маточных труб, а также на слизь в цервикальном канале. Она становится более вязкой, и сперматозоидам сложнее проникнуть в матку.

2. Курение может оказывать прямое повреждающее действие на половые клетки и увеличивать вероятность спонтанных абортов и внематочной беременности.

3. Курение связано с ранней менопаузой, потому как вызывает преждевременное истощение овариального резерва и преждевременное старение яичника — на 1–4 года раньше по сравнению с некурящими.

4. Компоненты сигаретного дыма могут вызвать окислительный стресс и повреждение ДНК фолликулов яичника. По этой причине, если вы курите во время беременности и у вас девочка, могут повреждаться уже ее яйцеклетки, вы подвергаете риску своего еще не рожденного ребенка возникновению ранней менопаузы во взрослой жизни.

Нельзя окончательно исключить вредный эффект курения на мужскую фертильность, особенно среди мужчин с показателями спермограммы по нижней границе нормы.

КСТАТИ

Чем старше, тем меньше шансов

Женщины в возрасте 30 лет на 40 % менее фертильны, чем женщины в возрасте 20 лет. Вероятность успешного зачатия в первую очередь зависит от возраста мамы, но возраст папы также имеет значение — мужская фертильность активно снижается в возрасте 50 лет и старше.

Так, в большом исследовании оценивали наступление беременности среди женщин разных возрастов в самый благоприятный день цикла. В возрасте от 19 до 26 лет, от 27 до 34 лет и от 35 до 39 лет вероятность наступления беременности составляла около 50, 40 и 30 % соответственно, если мужчина-партнер был того же возраста.

Так что не тяните с вопросом беременности!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
О чем спорят кардиологи: какое давление считать здоровым и может ли высокий холестерин продлить жизнь
Чтобы найти ориентиры, мы встретились с одним из ведущих медицинских экспертов, директором Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филиппом Копыловым [часть 1]
Новости медицины с Реальным ученым: Почему кофе даже без кофеина защищает от болезни Альцгеймера и как бросить курить без ломки
Исследователь из Гарварда, основатель Интернет-канала Real Scientists специально для читателей «КП» рассказывает о сложных вещах понятно и образно, в этот раз — новые данные о кофе, спасении от никотиновой зависимости и прорыве в генной терапии
Болезнь Альцгеймера: Что происходит, когда вы что-то забываете
Невролог Жюль Монтегю в своей книге рассказывает о работе мозга, о том что происходит, когда наш «компьютер» начинает сбоить и зависать, как различить первые признаки болезни Альцгеймера. И теряем ли мы самих себя, когда подводит память?
Наталья Мантурова: Люди совершают большую ошибку, когда отправляются к пластическому хирургу, как в салон красоты
Главный пластический хирург Минздрава, известный эксперт по молодости и красоте рассказала «КП», в каких случаях и чем рискуют пациенты, которые хотят помолодеть и похорошеть [часть 2]
Новости 24
Джонни Депп развлекал гостей на свадьбе своего друга
Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 января
"Призываем США обуздать своих подопечных" - посольство России о погромах на Украине
Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию
Трампу не понравился инцидент в Керченском проливе
Россияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года
Трамп назвал «безопасным» слезоточивый газ, применяемый против мигрантов на границе с Мексикой
Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей
Минтранс посоветовал перекрасить сплошную на дороге в желтый цвет
На украинско-польской границе дальнобойщики подрались с протестующими
Погода в Москве 27 ноября: Облачно с прояснениями, небольшой снег
Трамп хочет создать всемирную телесеть вместо CNN
Трамп: Когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом Пресли
ЧП в Сеуле: в машину с верховным судьей Южной Кореи бросили «коктейль Молотова»
Зонд InSight прислал на Землю первый снимок поверхности Марса
Спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт соврал ФБР
В Нью-Йорке водитель машины въехал в пешеходов, есть жертвы и пострадавшие
Мексика призвала США провести расследование применения оружия против мигрантов на границе
Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке
Бизнес-омбудсмен предложил повысить налоги для богатых
В России могут перекрасить разделительные полосы на дорогах в желтый цвет
Борис Титов: Самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет
Трамп назвал соглашение по Brexit «отличной сделкой» для ЕС
Пенс поздравил NASA с успешной посадкой зонда InSight на Марс