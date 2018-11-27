Что мешает стать родителями: курящим женщинам сложнее забеременеть

Ольга Белоконь — врач акушер-гинеколог, влюбленный в свою профессию и четко придерживающийся принципов доказательной медицины. Она популярный блогер в инстаграм, число ее подписчиц приближается к двум миллионам. В своей книге «Я беременна! Что делать?» врач отвечает на самые популярные вопросы, которые за годы практики ей задавали сотни раз.

С разрешения издательства АСТ, которое подготовило книгу, печатаем отрывки из нее.

Сколько можно пытаться забеременеть

Большинство беременностей наступают в течение первых 6–12 месяцев регулярных попыток зачатия. И ни для кого не должно быть трагедией отсутствие беременности через 3–6–9 месяцев. С каждым месяцем ваши шансы на успешную беременность увеличиваются и в 12 месяцев составляют 80–85 % и выше.

Однако почему-то у абсолютного большинства женщин возникает навязчивая мысль, что с ними «что-то не так», ведь было уже целых 3–6–9 месяцев попыток, и они не принесли никаких результатов.

Ко мне обращалось столько пациенток, которые в погоне за скорейшим зачатием бежали к врачам, получали от них необоснованные назначения, нарушали свои нормальные менструальные циклы приемом гормональных препаратов, им проводились необоснованные хирургические вмешательства, они теряли драгоценное время и здоровье.

Когда быстрее стоит обращаться к врачу после неудачных попыток

Не стоит выжидать год, а хватит лишь 6 месяцев:

• Если у вас есть гинекологические заболевания: синдром поликистозных яичников, эндометриоз, была гонорея или хламидиоз в прошлом.

• Если вы старше 35 лет.

• Если есть аномалии развития половых органов.

• Если ваши менструальные циклы нерегулярные (> 35 дней или < 21 дня).

• Если у вашего полового партнера есть заболевания: паротит, варикоцеле.

ВЫВОД: Если вышеперечисленных факторов нет, то сохраняем спокойствие и ждем наступления беременности в течение 12 месяцев, живя регулярной половой жизнью без контрацепции.

Обложка книги Ольги Белоконь "Я беременна, что делать?"

Надо ли «ловить» овуляцию и как это делать

Нет, не надо, нужно иметь незащищенные половые контакты с эякуляцией во влагалище каждые 2–3 дня, начиная с 7–9-го дня и вплоть до 21–23-го дня менструального цикла.

Объясню почему.

Овуляция происходит примерно в середине цикла, при этом у одной и той же женщины в каждом отдельном цикле она случается в разные дни. В мае она может быть на 9-й день цикла, в июне — на 12-й, в июле — на 15-й, в августе — снова на 9-й, а если цикл длится 38 дней, то овуляция может происходить и на 20-й день цикла.

Ни один из имеющихся методов отслеживания овуляции не имеет 100%-й точности. И, используя их, вы можете получить ошибочную информацию о дне овуляции, «прошляпить» этот момент и упустить шанс на беременность.

А вот если у вас будет половой контакт каждые два-три дня, то такого с вами не случится. Почему? Потому что сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность в полости матки до 5–7 дней, и, как только овуляция произойдет, «голубчики» будут в нужном месте поджидать вашу яйцеклетку.

НЕ НУЖНО ходить на УЗИ для проведения фолликулометрии, делать тесты на овуляцию и измерять базальную температуру. Наиболее фертильный период — это интервал около шести дней, пять из которых — дни до овуляции и один — непосредственно день овуляции. Наиболее высокая вероятность зачатия возникает, когда половой акт происходит за один-два дня до овуляции или в день овуляции.

Абсолютное большинство моих пациентов не пользуются никакими тестами на овуляцию, а просто получают рекомендации иметь незащищенные половые контакты с эякуляцией во влагалище каждые 2–3 дня в период с 7–9-го до 21–23-го дня менструального цикла.

На успешность зачатия НЕ влияют:

• сексуальные позы;

• наличие или отсутствие у женщины оргазма;

• положение после секса («березка», «стоя на четвереньках»).

Не нужно лежать в кровати до утра и «беречь в себе сперму», уже через пару минут достаточное количество сперматозоидов проникло в полость матки, можете идти в душ после полового акта, если вам это нужно.

Помните, что некоторые смазки, а также оливковое масло и слюна подавляют подвижность сперматозоидов. Если смазки все-таки необходимы, то используйте, например, масло канолы. Оно не влияет на подвижность сперматозоидов.

ВАЖНО

Как курение влияет на способность зачать ребенка

1. Курение влияет на перистальтику маточных труб, а также на слизь в цервикальном канале. Она становится более вязкой, и сперматозоидам сложнее проникнуть в матку.

2. Курение может оказывать прямое повреждающее действие на половые клетки и увеличивать вероятность спонтанных абортов и внематочной беременности.

3. Курение связано с ранней менопаузой, потому как вызывает преждевременное истощение овариального резерва и преждевременное старение яичника — на 1–4 года раньше по сравнению с некурящими.

4. Компоненты сигаретного дыма могут вызвать окислительный стресс и повреждение ДНК фолликулов яичника. По этой причине, если вы курите во время беременности и у вас девочка, могут повреждаться уже ее яйцеклетки, вы подвергаете риску своего еще не рожденного ребенка возникновению ранней менопаузы во взрослой жизни.

Нельзя окончательно исключить вредный эффект курения на мужскую фертильность, особенно среди мужчин с показателями спермограммы по нижней границе нормы.

КСТАТИ

Чем старше, тем меньше шансов

Женщины в возрасте 30 лет на 40 % менее фертильны, чем женщины в возрасте 20 лет. Вероятность успешного зачатия в первую очередь зависит от возраста мамы, но возраст папы также имеет значение — мужская фертильность активно снижается в возрасте 50 лет и старше.

Так, в большом исследовании оценивали наступление беременности среди женщин разных возрастов в самый благоприятный день цикла. В возрасте от 19 до 26 лет, от 27 до 34 лет и от 35 до 39 лет вероятность наступления беременности составляла около 50, 40 и 30 % соответственно, если мужчина-партнер был того же возраста.

Так что не тяните с вопросом беременности!